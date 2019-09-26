Компания А1 и футбольный клуб «Юниор» разработали новый спортивный бренд

Провайдер телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг А1 и футбольный клуб «Юниор» объединились для создания совместного спортивного бренда «А1 Юниор». Это первый в стране опыт столь глобального сотрудничества бизнеса с детско-юношескими командами.

Программа партнерства стартует с сентября и будет состоять из нескольких направлений по развитию детского-юношеского спорта. Она реализуется при поддержке Белорусской федерации футбола. К началу сезона 2019/2020 в рамках коллаборации «А1 Юниор» уже закуплена новая экипировка для игроков клуба.

«Массовый спорт компания А1 поддерживала всегда, выступая титульным спонсором самых известных клубов в стране. Но никогда раньше в истории детско-юношеского футбола в Беларуси еще ни один клуб не имел генерального партнера, который поддерживал бы его постоянно – первым таким опытом будет наше сотрудничество с «Юниором». В нашей стране это одна из лучших футбольных школ для детей. Для компании А1 помощь детям – одно из важнейших направлений корпоративной социальной ответственности. Вместе мы сможем сделать гораздо больше для того, чтобы любимым спортом мог заниматься любой ребенок, поэтому объединили наши имена под общим брендом «А1 Юниор», – отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций компании A1 Николай Бределев.

Клуб «Юниор» основан в Минске 8 лет назад. Сейчас здесь тренируется 300 детей в возрасте от 5 до 16 лет. Команды клуба регулярно принимают участие в турнирах международного и республиканского класса. В зависимости от желания и физической подготовки дети могут заниматься как на любительском, так и на профессиональном уровне. С 2018 года в «Юниоре» действует отделение женского футбола, которое возглавляет Екатерина Авхимович – чемпионка Беларуси, чемпионка России, лучшая футболистка Беларуси 2013 года.

В прошлом сезоне (2018/2019) «Юниор» стал одним из девяти участников программы клубного развития UEFA в Беларуси, в рамках которой все тренеры прошли обучение по европейским методикам и получили лицензии UEFA категорий D и C, что дает право вести занятия у детских и юношеских команд. Несколько тренеров клуба уже имеют лицензии категории B, которая позволяет работать и со взрослыми профессионалами.

«Философия нашего клуба не в стремлении к кубкам и достижениям, а в первую очередь в любви к футболу. Мы хотим, чтобы сама игра приносила каждому ребенку удовольствие и он мог быть на поле самим собой, а родители занимались спортом вместе с ним. Мы очень рады найти единомышленника в лице компании А1, который разделяет эти стремления», – отметил председатель спортивного общественного объединения «Футбольный клуб «Юниор» Дмитрий Шохалевич.

Помимо обычного тренировочного процесса, вместе с Федерацией пляжного футбола Беларуси «Юниор» проводит занятия для желающих освоить еще и другие виды спорта, а также регулярно организует семейные мероприятия в сотрудничестве с Белорусской федерацией футбола.

«Развитию массового футбола мы уделяем особое внимание, что в прошлом году было отмечено даже на уровне UEFA – наградой за проведение семейного фестиваля «Папа, Мама, я – футбольная семья». Если сегодня позаботиться о том, чтобы как можно больше детей влюбились в футбол, завтра у нас могут появится звезды в профессиональном спорте. Мы хотим сделать игру номер один в мире максимально доступной для всех и, главное, с самого раннего возраста – такую же задачу ставят перед собой и А1 с «Юниором», поэтому будем с интересом наблюдать за развитием игроков этого клуба», – рассказал Виталий Крупица, начальник отдела развития массового футбола Белорусской федерации футбола.

Поддержка компании А1 и ее активное участие в жизни клуба расширит возможности команд «Юниора», а также поможет им тренироваться и выступать на качественно новом уровне.