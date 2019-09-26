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Арина Соболенко сыграет с первой ракеткой мира Эшли Барти
Источник материала: Партизан
Матч в рамках турнира в Ухане состоится 27 сентября и начнется в 11.30.
Белоруска Арина Соболенко (13-й номер рейтинга ВТА) сыграет в полуфинальном матче турнира в Ухане (Китай, призовой фонд — 2 527 250 долларов) 27 сентября, передает
Соперница — первая ракетка мира австралийка Эшли Барти. Начало поединка — в 11.30 по минскому времени.
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Матч в рамках турнира в Ухане состоится 27 сентября и начнется в 11.30.
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