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Они особенно нуждаются в заботе. Наталья Кочанова встретилась с представителями ветеранских организаций

26.09.2019 23:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Услышать и помочь тем, кто особенно нуждается в нашей заботе. В преддверие Дня пожилых людей, который в нашей стране отмечают 1 октября, глава Администрации Президента Беларуси встретилась со старшим поколением белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они особенно нуждаются в заботе. Наталья Кочанова встретилась с представителями ветеранских организаций

Они особенно нуждаются в заботе. Наталья Кочанова встретилась с представителями ветеранских организаций

В неформальной обстановке за чашкой чая Наталья Кочанова и представители ветеранских организаций из всех уголков Беларуси обсудили самые насущные вопросы – это и подготовка к празднованию 75-летия Великой Победы, и совместные проекты по поддержке пожилых людей, и, конечно, важнейшие политические кампании.

Они особенно нуждаются в заботе. Наталья Кочанова встретилась с представителями ветеранских организаций

Они особенно нуждаются в заботе. Наталья Кочанова встретилась с представителями ветеранских организаций

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:
Так воспитано более старшее поколение, что политические мероприятия всегда были очень важны, потому что ты понимаешь свою гражданскую ответственность. Люди понимали всегда, что для того, чтобы делать в стране что-то значимое, знаковое, каждый должен проявить свою гражданскую позицию. А как это выражается? Конечно, при проведении таких политических мероприятий и таких политических событий, которые происходят в каждой стране.

Та активность, которая есть у наших пожилых людей, у людей более старшего поколения, конечно, это дорогого стоит. Тот закал, который есть у более старших поколений, я думаю, они должны передать нашей молодежи.

Отметим, подобные встречи проходят регулярно.

Продукцию с экспериментальных полей и подворья Президента передали в дар в подшефные организации

Люди в материале: Наталья Кочанова
 
 
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Новости Беларуси. Услышать и помочь тем, кто особенно нуждается в нашей заботе. В преддверие Дня пожилых людей, который в нашей стране отмечают 1 октября, глава...
 
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