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Они особенно нуждаются в заботе. Наталья Кочанова встретилась с представителями ветеранских организаций
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Услышать и помочь тем, кто особенно нуждается в нашей заботе. В преддверие Дня пожилых людей, который в нашей стране отмечают 1 октября, глава Администрации Президента Беларуси встретилась со старшим поколением белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В неформальной обстановке за чашкой чая Наталья Кочанова и представители ветеранских организаций из всех уголков Беларуси обсудили самые насущные вопросы – это и подготовка к празднованию 75-летия Великой Победы, и совместные проекты по поддержке пожилых людей, и, конечно, важнейшие политические кампании.
Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:
Та активность, которая есть у наших пожилых людей, у людей более старшего поколения, конечно, это дорогого стоит. Тот закал, который есть у более старших поколений, я думаю, они должны передать нашей молодежи.
Отметим, подобные встречи проходят регулярно.
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Они особенно нуждаются в заботе. Наталья Кочанова встретилась с представителями ветеранских организаций
Новости Беларуси. Услышать и помочь тем, кто особенно нуждается в нашей заботе. В преддверие Дня пожилых людей, который в нашей стране отмечают 1 октября, глава...
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