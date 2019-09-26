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Новые формы работы: как профсоюзы и Генпрокуратура Беларуси сотрудничают в защите прав граждан
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сотрудничество профсоюзов и Генпрокуратуры по защите прав работников переходит в более активную фазу. Об этом сообщили на межведомственной встрече, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она прошла 26 сентября в штаб-квартире Федерации.
Здесь обсудили вопросы, по которым нужно усилить взаимодействие. В частности, планируется провести совместный мониторинг обновленного трудового законодательства. Оно начнет действовать с 2020 года. Важно, чтобы на практике нормы Кодекса работали без искажений и приносили реальную помощь.
Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси:
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Добавим, работники органов прокуратуры и Федерации профсоюзов участвуют в ежемесячных правовых приемах. Они проходят каждый месяц в регионах страны. Здесь граждане получают разъяснения по вопросам оплаты труда, отпусков, продления контрактов. Помощь уже оказана 7 тысячам человек. Такая практика, отмечают в ФПБ, будет продолжена.
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Новости Беларуси. Сотрудничество профсоюзов и Генпрокуратуры по защите прав работников переходит в более активную фазу. Об этом сообщили на межведомственной...
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