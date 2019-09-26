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Новые формы работы: как профсоюзы и Генпрокуратура Беларуси сотрудничают в защите прав граждан

26.09.2019 23:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сотрудничество профсоюзов и Генпрокуратуры по защите прав работников переходит в более активную фазу. Об этом сообщили на межведомственной встрече, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она прошла 26 сентября в штаб-квартире Федерации.

Новые формы работы: как профсоюзы и Генпрокуратура Беларуси сотрудничают в защите прав граждан

Здесь обсудили вопросы, по которым нужно усилить взаимодействие. В частности, планируется провести совместный мониторинг обновленного трудового законодательства. Оно начнет действовать с 2020 года. Важно, чтобы на практике нормы Кодекса работали без искажений и приносили реальную помощь.

Новые формы работы: как профсоюзы и Генпрокуратура Беларуси сотрудничают в защите прав граждан

Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси:
У нас уже есть два омбудсмена в Беларуси. В первую очередь это, конечно, профсоюзы, а потом это прокуратура. По определению мы не можем друг без друга быть. Мы с Михаилом Сергеевичем начали активно продвигать новые формы работы. Поэтому учитывая такое положение вещей, наше сотрудничество сейчас переходит в более активную фазу.

Новые формы работы: как профсоюзы и Генпрокуратура Беларуси сотрудничают в защите прав граждан

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Мы в случаях защиты прав людей обращаемся при необходимости в суд, где мы тоже с работниками прокуратуры осуществляем взаимодействие. Только в этом году более чем в 80 случаях профсоюзы представляли интересы людей, и в большинстве случаев были вынесены решения судов в пользу людей.

Добавим, работники органов прокуратуры и Федерации профсоюзов участвуют в ежемесячных правовых приемах. Они проходят каждый месяц в регионах страны. Здесь граждане получают разъяснения по вопросам оплаты труда, отпусков, продления контрактов. Помощь уже оказана 7 тысячам человек. Такая практика, отмечают в ФПБ, будет продолжена.

Новые формы работы: как профсоюзы и Генпрокуратура Беларуси сотрудничают в защите прав граждан

Люди в материале: Михаил Орда, Александр Конюк
 
 
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Новости Беларуси. Сотрудничество профсоюзов и Генпрокуратуры по защите прав работников переходит в более активную фазу. Об этом сообщили на межведомственной...
 
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