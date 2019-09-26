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Александр Лукашенко поздравил Евгения Тихонцова с золотой медалью ЧМ

26.09.2019 16:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил Евгения Тихонцова с победой на чемпионате мира в Таиланде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил Евгения Тихонцова с золотой медалью ЧМ

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как и на чемпионате Европы этого года, ты не позволил никому усомниться в своей прекрасной физической форме и готовности бороться до конца. Радость этой победы разделяют все белорусские любители спорта. Пусть она придаст уверенности всей команде.

Белорусу не было равных в весовой категории до 102 килограммов. После первого упражнения будущий победитель шел вторым, уступая лишь представителю Кореи. Однако в последней, решающей попытке Тихонцов зафиксировал штангу весом 218 килограммов. Это позволило не только ликвидировать отставание, но и стать недосягаемым для соперников.

Александр Лукашенко поздравил Евгения Тихонцова с золотой медалью ЧМ

Александр Лукашенко поздравил Евгения Тихонцова с золотой медалью ЧМ

Итоговая сумма нашего тяжелоатлета – 398 килограммов. А сегодня еще один белорусский «богатырь» поднялся на пьедестал почета. Андрей Арямнов стал серебряным призером мирового первенства по тяжелой атлетике в Паттайе.

Люди в материале: Евгений Тихонцев
 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил Евгения Тихонцова с победой на чемпионате мира в Таиланде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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