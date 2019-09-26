За последние пять лет количество отмененных приговоров сократилось почти в четыре раза

Источник материала: Ежедневник





Верховный суд обнародовал некоторую статистику деятельности апелляционной инстанции, показав, насколько она стала эффективнее, кассационного порядка.

Так, согласно данным Верховного суда, за последние пять лет количество отмененных в апелляционном порядке судебных постановлений с направлением уголовных дел на новое рассмотрение по сравнению с кассационным порядком снизилось почти в 4 (!) раза. Если в 2013 году были отменены приговоры в отношении 486 лиц или почти 7% от общего количества обжалованных, то в 2018 году – в отношении 126, что составляет менее 1,5% процентов от общего числа обжалованных. Иными словами, обжаловать решения судов сегодня вообще почти смысла нет.

Что касается апелляционной практики Верховного Суда, то случаи отмен приговоров с направлением дел на новое судебное разбирательство стали единичными. Если в 2015 году таких случаев было 24, то в 2018 году – 1, а за первое полугодие 2019 года областные суды отмен своих приговоров не допустили вовсе, отмечает Верховный суд.

Анализ статистических данных в разрезе регионов за период с 2013 по 2018 годы показывает, что самым кардинальным образом количество отмененных приговоров с направлением дел на новое судебное рассмотрение снизилось в судах г.Минска – в 16 (!) раз, Гомельской области – в 8 (!) раз, в Могилевской области – в 4,5 (!) раза.

В подавляющем большинстве случаев отмены приговоров с направлением дела на новое судебное разбирательство обусловлены существенными нарушениями уголовно-процессуального закона. Например, отказ в удовлетворении ходатайств сторон о допросе новых свидетелей. Поскольку суд апелляционной инстанции, придя к выводу о необоснованности такого отказа, исправить пробел судебного следствия не вправе, он вынужден принимать решение об отмене приговора.

Между тем, как отмечает Верховный суд, с 2013 до 2015 годов наблюдалось постепенное увеличение количества жалоб и протестов, поступающих в кассационые инстанции судов всех уровней. Если в 2013 году удельный вес обжалованных приговоров от общего количества вынесенных составил 17,6%, то в 2014 году – 19,6 %, в 2015 – 21,9%.

Введение апелляционного производства (с 27 февраля 2016 года) привело к незначительному увеличению в целом по стране удельного веса обжалованных приговоров – до 22,4 % (в кассационном и апелляционном порядках).

Однако по результатам 2017 года этот показатель снизился до уровня 2015 года – до 21,9%. В последующие годы удельный вес обжалованных приговоров стабилизировался и два года подряд: 2018 год и первое полугодие 2019 года остается на одном уровне – 20,4%.

Анализ статистических данных свидетельствует, что приведенная выше динамика характерна для большинства регионов республики.

Так, наибольшее снижение удельного веса обжалованных судебных вердиктов – почти в полтора раза – произошло в столичных судах (с 31,4% за 2016 год до 20,6% за первое полугодие 2019 года). В судах Брестской области этот показатель за аналогичный период снизился с 26,6 до 21,9 процентов.

В то же время, в двух областях страны – Минской и Могилевской введение апелляционного производства повлекло хоть незначительный, но рост активности сторон по обжалованию приговоров на 3,5% (с 14% до 17,5%) и 0,9% (с 18,4% до 19,3%) соответственно (за период с 2016 по 2019 годы).