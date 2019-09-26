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Единый контакт-центр ЖКХ Брестской области принял за полгода свыше 40 тыс. заявок от населения

27.09.2019 06:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В первом полугодии в единый контакт-центр ЖКХ Брестской области поступило 40 737 обращений - почти на 30% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщил сегодня на выездном заседании облисполкома в Березе генеральный директор областного управления ЖКХ Александр Максимчук, передает корреспондент БЕЛТА.

Единый контакт-центр ЖКХ Брестской области принял за полгода свыше 40 тыс. заявок от населения

Основные обращения жителей области на номер 115 связаны с горячим водоснабжением, водоотведением, текущей эксплуатацией жилфонда, благоустройством. Превышение количества обращений претензионного характера на 1 тыс. лицевых счетов по сравнению со среднеобластным показателем наблюдается в Бресте, Барановичах, в Ганцевичском, Ивановском, Лунинецком, Ляховичском, Малоритском и Пружанском районах.

Формально коммунальники региона не выполняют задание по снижению жалоб и претензий от населения, которое должно составить 1,5% к уровню предыдущего года. "Учитывая, что единый областной контакт-центр создан в четвертом квартале прошлого года и сопоставимая база отсутствует, объективно оценить выполнение показателя не представляется возможным. В то же время создаваемая база уже дает свой результат. Все заявки населения проходят и регистрируются, заводятся карточки. Можно сказать, мы видим, чем живет население области", - отметил Александр Максимчук.

Теперь все обращения находятся на контроле в онлайн-режиме, что стимулирует предприятия ЖКХ оперативно их исполнять. В свою очередь характер и количество поступающих от населения заявок позволяют анализировать техническое состояние обслуживаемого жилфонда и объектов, что станет основой при формировании списка домов, подлежащих текущему и капитальному ремонту. Кроме того, накопленная информация позволит проанализировать эффективность работы предприятий по повышению качества оказываемых услуг и оперативности исполнения заявок.

Сейчас в коллцентре работают 19 операторов. По словам гендиректора областного управления ЖКХ, сегодня нет необходимости увеличивать штат. "Мы проанализировали работу. Основной шквал звонков приходится на промежуток с 9 до 13 часов. На это время добавили людей в контакт-центре, чтобы не было недозвонов. Если в начале работы примерно 13% абонентов не могли дозвониться, то сегодня эта цифра составляет 2,5%. Постоянно совершенствуем эту службу, что позволяет улучшать эксплуатацию жилфонда, потому что накапливается база, и мы видим, куда в первую очередь направить денежные потоки", - добавил он.

Сегодня на выездном заседании облисполкома в Березе рассматривался ход реализации государственной программы "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2016-2020 годы и проблемные вопросы работы жилищно-коммунального хозяйства области. Участники ознакомились с работой диспетчерской службы котельного хозяйства Березовского ЖКХ, посетили другие коммунальные объекты в райцентре.

 
Теги: Брест
 
 
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  В первом полугодии в единый контакт-центр ЖКХ Брестской области поступило 40 737 обращений - почти на 30% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщил...
 
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