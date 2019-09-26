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Анатолий Лис потребовал ускорить регистрацию паспортов готовности к отопительному сезону

27.09.2019 06:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Регистрация паспортов готовности потребителей тепловой энергии должна быть завершена к концу текущей недели. Об этом заявил сегодня в Березе на выездном заседании Брестского облисполкома его председатель Анатолий Лис, передает корреспондент БЕЛТА.

Анатолий Лис потребовал ускорить регистрацию паспортов готовности к отопительному сезону

"Отопительный период в стране фактически начался. По распоряжению облисполкома, со вчерашнего дня при низких температурах необходимо давать тепло в режиме протапливания, прежде всего в дошкольные, школьные, медицинские учреждения, чтобы граждане, и в особенности дети, не чувствовали себя дискомфортно", - отметил Анатолий Лис.

На сегодня практически все горрайисполкомы приняли решения о начале отопительного сезона, доложил генеральный директор областного управления жилищно-коммунального хозяйства Александр Максимчук. По системе ЖКХ до 20 сентября все теплоисточники и потребители получили паспорта готовности.

Губернатор поинтересовался, завершены ли к этому времени крупные работы - по замене теплосетей, модернизации котельных. "Все работы завершены. Население будет обеспечено теплом, - заверил заместитель председателя облисполкома Вадим Ольшевский. - Единственное, остались вопросы по теплоисточникам ведомственной подчиненности - по системе облпотребсоюза, сельхозорганизациям. В частности, в Малоритском районе это сельхозпредприятия "Рита", "Савушкино", "Черняны", "Мокраны", "Гвозница". Также не все кооперативные дома в Бресте получили паспорта готовности".

По техническому состоянию все теплоисточники готовы, и сегодня-завтра паспорта будут оформлены, заверили руководители ведомств. "До конца недели надо, чтобы все было готово к включению по полной схеме работы", - подытожил губернатор.

 
Теги: Брест
 
 
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  Регистрация паспортов готовности потребителей тепловой энергии должна быть завершена к концу текущей недели. Об этом заявил сегодня в Березе на выездном...
 
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