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Серьёзное ДТП на трассе Кобрин-Малорита у поворота на Каташи: автомобиль в кювете

27.09.2019 06:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло сегодня, 26 сентября 2019 года на трассе Кобрин - Малорита у поворота на Каташи.

Серьёзное ДТП на трассе Кобрин-Малорита у поворота на Каташи: автомобиль в кювете

 
 
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  ДТП произошло сегодня, 26 сентября 2019 года на трассе Кобрин - Малорита у поворота на Каташи. На месте происшествия остановились другие автомобили, было много...
 
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