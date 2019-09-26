|
Серьёзное ДТП на трассе Кобрин-Малорита у поворота на Каташи: автомобиль в кювете
27.09.2019 06:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло сегодня, 26 сентября 2019 года на трассе Кобрин - Малорита у поворота на Каташи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ДТП произошло сегодня, 26 сентября 2019 года на трассе Кобрин - Малорита у поворота на Каташи. На месте происшествия остановились другие автомобили, было много...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)