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Быстро и вкусно. Слоеные язычки из готового теста

27.09.2019 06:30 — Разное | Intex-Press Online (Барановичи)  
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Источник материала: Intex-Press Online (Барановичи)

Быстро и вкусно. Слоеные язычки из готового теста

Фото: testo-bistro.ru

Ингредиенты

Тесто слоеное 400 г
Сахар 3 ст. л.
Яйцо 1 шт.

Покупное слоеное тесто (дрожжевое или бездрожжевое) заранее достаем из морозильной камеры и размораживаем при комнатной температуре примерно 20–25 минут.

Рабочую поверхность присыпаем мукой, кладем готовый пласт теста и разрезаем его ножом на квадратные или прямоугольные кусочки (5х5 см или 4х8). В миске взбиваем яйцо.

Кисточкой смазываем каждый кусочек теста взбитым яйцом, присыпаем сахаром и кладем на смазанный маслом противень. Выпекаем в духовке 15 минут при температуре 180 градусов. Приятного аппетита!

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Для тех, кто любит домашнюю выпечку, но времени на ее приготовление совсем нет – этот рецепт десерта к кофе или чаю.
 
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