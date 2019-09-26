Быстро и вкусно. Слоеные язычки из готового теста

Ингредиенты
|Тесто слоеное
|400 г
|Сахар
|3 ст. л.
|Яйцо
|1 шт.
Покупное слоеное тесто (дрожжевое или бездрожжевое) заранее достаем из морозильной камеры и размораживаем при комнатной температуре примерно 20–25 минут.
Рабочую поверхность присыпаем мукой, кладем готовый пласт теста и разрезаем его ножом на квадратные или прямоугольные кусочки (5х5 см или 4х8). В миске взбиваем яйцо.
Кисточкой смазываем каждый кусочек теста взбитым яйцом, присыпаем сахаром и кладем на смазанный маслом противень. Выпекаем в духовке 15 минут при температуре 180 градусов. Приятного аппетита!
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Автор: Intex-press