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В 2019 году на продаже патентов Беларусь заработала $60 млн

27.09.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В 2019 году на продаже патентов Беларусь заработала 60 млн долларов. Сейчас страна работает над совершенствованием системы защиты интеллектуальной собственности, передает «МИР 24».

В октябре впервые в Беларуси начнется конкурс по созданию социальной рекламы. Главная цель объяснить изобретателям, как продвигать свои разработки, заработать на них и защитить авторские права.

«Если такими темпами пойдет, надеюсь, не сглазим. Это показатель того, что мы учимся, и рынок интеллектуальной собственности в Беларуси растет. У нас есть, что продавать. Нашими разработками интеллектуальной собственности интересуются, а также это становится серьезной статьей экспорта», – рассказал председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин.

Участников конкурса будет оценивать международное жюри, в том числе члены Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Ранее сообщалось, что в Беларуси появится Центр по защите интеллектуальных прав. Новую структуру создадут при поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности.



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В республике сейчас работают над совершенствованием системы защиты интеллектуальной собственности.
 
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