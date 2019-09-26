Источник материала: Mir24.TV Belarus

В 2019 году на продаже патентов Беларусь заработала 60 млн долларов. Сейчас страна работает над совершенствованием системы защиты интеллектуальной собственности, передает «МИР 24».

В октябре впервые в Беларуси начнется конкурс по созданию социальной рекламы. Главная цель объяснить изобретателям, как продвигать свои разработки, заработать на них и защитить авторские права.

«Если такими темпами пойдет, надеюсь, не сглазим. Это показатель того, что мы учимся, и рынок интеллектуальной собственности в Беларуси растет. У нас есть, что продавать. Нашими разработками интеллектуальной собственности интересуются, а также это становится серьезной статьей экспорта», – рассказал председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин.

Участников конкурса будет оценивать международное жюри, в том числе члены Всемирной организации интеллектуальной собственности.