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Вышиванка и шоколад: Лукашенко и украинские журналисты обменялись подарками

27.09.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Между президентами Беларуси, Казахстана и России очень доверительные, блестящие отношения. Такое заявление сделал Александр Лукашенко на встрече с украинскими журналистами из шести ведущих изданий, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

Встреча белорусского президента с представителями СМИ Украины в таком формате была первой. Лукашенко сразу заявил – спрашивать можно обо всем. Не угрожает ли суверенитету Беларуси интеграция с Россией – поинтересовались журналисты. Александр Лукашенко заверил, что не угрожает, страна будет суверенной.

«Когда мы с Владимиром Владимировичем в последний раз разговаривали, он эту тему сам первый поднял и сказал, что у него нет мысли объединения двух государств и продления своих полномочий. Я его поблагодарил за то, что он ответил на такой неприятный вопрос», – рассказал Лукашенко.

Сегодняшняя встреча прошла накануне Форума регионов Беларуси и Украины. Через неделю он стартует в Житомире. Поэтому много говорили об экономике. В прошлом году товарооборот между странами составил почти 5,5 миллиарда долларов. Но не всё соседи меряют деньгами. Обсудили и бесценное – мир. Лукашенко поделился своим мнением, как решить конфликт на юго-востоке Украины.

«Три славянских народа должны решить этот конфликт. Сесть и решить, потому что это в нашем доме, не отвертишься. Я при Порошенко еще это говорил. Когда не было реакции, я сказал, что и США нужно подключать. Если они будут нацелены на мирное урегулирование конфликта, то вопрос будет решаться», – заявил президент Беларуси.

Говорили и о предстоящих в будущем году выборах в Беларуси. Прессу интересовало, кто может стать новым президентом.

«Я недавно публично сказал, мои дети президентством не страдают. Ни один, ни второй, ни третий. Они наелись моего. Нет у нас транзита власти. Президент будет избран здесь только народом», – заверил глава государства.

Встреча Александра Лукашенко с представителями украинских СМИ длилась три с половиной часа. После пресс-конференции репортеры неформально общались с главой государства: делали селфи, обменивались подарками. Александру Лукашенко вручили украинскую вышиванку, а журналистам подарили увесистые пакеты белорусских гостинцев.

«Я так понимаю, это шоколад. Вопрос с подарками для редакции решен. Книгу оставлю себе, а водку, я думаю, и шоколад у меня отберут», – отметил главный редактор телеканала «Украина» Юрий Сугак.

Как потом признались журналисты, на все вопросы президент ответил. Встреча была очень дружелюбной. Собственно, как и принято у братьев-славян.

Александр Лукашенко предложил сделать встречи с украинскими журналистами регулярными. Белорусский лидер ежегодно проводит пресс-конференции для белорусских, а также для российских репортеров.



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Встреча белорусского президента с представителями СМИ Украины в формате беседы была первой. Лукашенко сразу заявил – спрашивать можно обо всем.
 
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