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Защитить от коррозии минимум на 50 лет: для чего на лидском заводе «Конус» используют уникальную методику горячего цинкования
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Эта уникальная технология позволяет защитить металл как минимум на полвека, а предприятиям забыть о постоянном косметическом ремонте металлоконструкций. В Беларусь приехали более сотни представителей мировых компаний в сфере горячего цинкования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Место выбрано неслучайно, ведь именно у нас, в Лиде, расположен завод, где такую технологию поставили на поток, и это предприятие уже стало уверенным лидером в СНГ.
Галина Буро, корреспондент:
А еще металлические мосты, водопроводные трубы – в общем, все, что изготовлено из стали. Для этого металла ванна горячего цинкования – как эликсир долголетия. Итальянское высокотехнологичное оборудование, немецкая химия, новейшие мировые технологии под эгидой Национальной академии наук Беларуси. Специалисты уверяют: оцинкованное изделие забудет о коррозии минимум на полвека.
Сергей Яковчик, генеральный директор научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства:
Лидский завод горячего цинкования «Конус» построен для импортозамещения. Сегодня здесь загрузка на полную мощность – работа в четыре смены без выходных. Цена, качество, сроки, культура производства – заказчики сюда готовы ехать за тысячу километров. Больше 60 % – это экспорт. Расширяют список и белорусских клиентов.
Владислав Полькин, генеральный директор Центра по развитию цинка (Россия):
Обсудить пути совершенствования и развития этой прогрессивной технологии в Беларуси и Европе на конференцию приехали около сотни партнеров завода. В том числе главы компаний – мировых лидеров с сфере горячего цинкования, представители отраслей в России и Евросоюзе.
Мартин ван Леувен, менеджер по технологиям и развитию рынка в Международной ассоциации цинка IZA (Бельгия):
На лидском заводе в ближайшее время установят дополнительную линию горячего цинкования для очень мелких предметов. Уверены, с таким спектром услуг дело за заказчиками уж точно не заржавеет.
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Защитить от коррозии минимум на 50 лет: для чего на лидском заводе «Конус» используют уникальную методику горячего цинкования
Новости Беларуси. Эта уникальная технология позволяет защитить металл как минимум на полвека, а предприятиям забыть о постоянном косметическом ремонте...
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