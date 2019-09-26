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Защитить от коррозии минимум на 50 лет: для чего на лидском заводе «Конус» используют уникальную методику горячего цинкования

27.09.2019 01:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Эта уникальная технология позволяет защитить металл как минимум на полвека, а предприятиям забыть о постоянном косметическом ремонте металлоконструкций. В Беларусь приехали более сотни представителей мировых компаний в сфере горячего цинкования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Защитить от коррозии минимум на 50 лет: для чего на лидском заводе «Конус» используют уникальную методику горячего цинкования

Место выбрано неслучайно, ведь именно у нас, в Лиде, расположен завод, где такую технологию поставили на поток, и это предприятие уже стало уверенным лидером в СНГ.

Как защищают сталь – репортаж корреспондента Галины Буро.

Защитить от коррозии минимум на 50 лет: для чего на лидском заводе «Конус» используют уникальную методику горячего цинкования

Галина Буро, корреспондент:
В этой огромной 15-метровой ванне – 600 тонн горячего расплавленного цинка. Ширина емкости – почти 2 метра, а глубина – 3,5 метра. То есть, по сути, искупать здесь можно как мелкие предметы, так и крупногабаритные, например, осветительные опоры или рамы прицепов.

Защитить от коррозии минимум на 50 лет: для чего на лидском заводе «Конус» используют уникальную методику горячего цинкования

Защитить от коррозии минимум на 50 лет: для чего на лидском заводе «Конус» используют уникальную методику горячего цинкования

Защитить от коррозии минимум на 50 лет: для чего на лидском заводе «Конус» используют уникальную методику горячего цинкования

Защитить от коррозии минимум на 50 лет: для чего на лидском заводе «Конус» используют уникальную методику горячего цинкования

А еще металлические мосты, водопроводные трубы – в общем, все, что изготовлено из стали. Для этого металла ванна горячего цинкования – как эликсир долголетия. Итальянское высокотехнологичное оборудование, немецкая химия, новейшие мировые технологии под эгидой Национальной академии наук Беларуси. Специалисты уверяют: оцинкованное изделие забудет о коррозии минимум на полвека.

Защитить от коррозии минимум на 50 лет: для чего на лидском заводе «Конус» используют уникальную методику горячего цинкования

Сергей Яковчик, генеральный директор научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства:
В этом году мы планируем выйти на производительность 100 тысяч долларов на человека. Этот показатель значительно выше, чем средний европейский уровень. Мы с гордостью говорим, что это одно из лучших предприятий не только в республике – на постсоветском пространстве.

Защитить от коррозии минимум на 50 лет: для чего на лидском заводе «Конус» используют уникальную методику горячего цинкования

Защитить от коррозии минимум на 50 лет: для чего на лидском заводе «Конус» используют уникальную методику горячего цинкования

Защитить от коррозии минимум на 50 лет: для чего на лидском заводе «Конус» используют уникальную методику горячего цинкования

Лидский завод горячего цинкования «Конус» построен для импортозамещения. Сегодня здесь загрузка на полную мощность – работа в четыре смены без выходных. Цена, качество, сроки, культура производства – заказчики сюда готовы ехать за тысячу километров. Больше 60 % – это экспорт. Расширяют список и белорусских клиентов.

Защитить от коррозии минимум на 50 лет: для чего на лидском заводе «Конус» используют уникальную методику горячего цинкования

Защитить от коррозии минимум на 50 лет: для чего на лидском заводе «Конус» используют уникальную методику горячего цинкования

Защитить от коррозии минимум на 50 лет: для чего на лидском заводе «Конус» используют уникальную методику горячего цинкования

Защитить от коррозии минимум на 50 лет: для чего на лидском заводе «Конус» используют уникальную методику горячего цинкования

Защитить от коррозии минимум на 50 лет: для чего на лидском заводе «Конус» используют уникальную методику горячего цинкования

Владислав Полькин, генеральный директор Центра по развитию цинка (Россия):
Горячее цинкование имеет много преимуществ перед традиционными способами защиты – такими, как лакокрасочные покрытия. При погружении в горячий цинк образуются сплавы между сталью и цинком, и оторвать это покрытие невозможно.

Обсудить пути совершенствования и развития этой прогрессивной технологии в Беларуси и Европе на конференцию приехали около сотни партнеров завода. В том числе главы компаний – мировых лидеров с сфере горячего цинкования, представители отраслей в России и Евросоюзе.

Защитить от коррозии минимум на 50 лет: для чего на лидском заводе «Конус» используют уникальную методику горячего цинкования

Мартин ван Леувен, менеджер по технологиям и развитию рынка в Международной ассоциации цинка IZA (Бельгия):
Для России, для Беларуси это новая технология. Здесь мы видим рынок, который обладает большими перспективами.

На лидском заводе в ближайшее время установят дополнительную линию горячего цинкования для очень мелких предметов. Уверены, с таким спектром услуг дело за заказчиками уж точно не заржавеет.

Защитить от коррозии минимум на 50 лет: для чего на лидском заводе «Конус» используют уникальную методику горячего цинкования

Защитить от коррозии минимум на 50 лет: для чего на лидском заводе «Конус» используют уникальную методику горячего цинкования

* На правах рекламы

Люди в материале: Галина Буро, Мартин ван Леувен, Владислав Полькин, Сергей Яковчик
 
 
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Новости Беларуси. Эта уникальная технология позволяет защитить металл как минимум на полвека, а предприятиям забыть о постоянном косметическом ремонте...
 
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