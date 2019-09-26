ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Виктор Гончаров о новом сезоне ВК «Минчанка»: «Мы укрепились процентов на 90-95 по игрокам»

27.09.2019 00:34 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка» выросла! И эти слова главного тренера команды Виктора Гончарова не только о росте спортсменок в передней линии, но и об общем уровне волейболисток, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктор Гончаров о новом сезоне ВК «Минчанка»: «Мы укрепились процентов на 90-95 по игрокам»

Виктор Гончаров о новом сезоне ВК «Минчанка»: «Мы укрепились процентов на 90-95 по игрокам»

В новый сезон девушки вступают обновленным составом. Анжелика Борисевич вернулась после сезона в Италии, из декрета вышла Надежда Владыко. Наконец удалось привлечь в команду и представительницу пляжного волейбола – Викторию Секретову.

Есть и две легионерки из России – Наталья Думчева и Ольга Богданова. Этот сезон девушки начали без спаррингов по причине занятости отдельных спортсменок в нацсборной. Однако показательным стал предварительный этап Кубка России.

Виктор Гончаров о новом сезоне ВК «Минчанка»: «Мы укрепились процентов на 90-95 по игрокам»

Виктор Гончаров, главный тренер волейбольной команды «Минчанка»:
Игра показала, что мы находимся на уровне сильнее Высшей лиги «А», которую мы обыграли – и одну, и вторую, и третью команду. Мы уступили командам Суперлиги. Чаша весов могли быть и на одной, и на другой стороне.

Я считаю, что мы укрепились процентов на 90-95 по игрокам. Есть очень большое поле маневрировать игроками.

Впереди у девушек три международных турнира: полуфинал Кубка России, матчи российской Суперлиги, а также поединки в Кубке ЕКВ.

Виктор Гончаров о новом сезоне ВК «Минчанка»: «Мы укрепились процентов на 90-95 по игрокам»

Люди в материале: Виктор Гончаров
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка» выросла! И эти слова главного тренера команды Виктора Гончарова не только о росте спортсменок в передней линии, но и об...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новые подходы к паллиативному лечению: центр помощи пострадавшим в ДТП открыли в Боровлянах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.09.2019
Mir24.TV Belarus
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика