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Виктор Гончаров о новом сезоне ВК «Минчанка»: «Мы укрепились процентов на 90-95 по игрокам»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка» выросла! И эти слова главного тренера команды Виктора Гончарова не только о росте спортсменок в передней линии, но и об общем уровне волейболисток, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В новый сезон девушки вступают обновленным составом. Анжелика Борисевич вернулась после сезона в Италии, из декрета вышла Надежда Владыко. Наконец удалось привлечь в команду и представительницу пляжного волейбола – Викторию Секретову.
Есть и две легионерки из России – Наталья Думчева и Ольга Богданова. Этот сезон девушки начали без спаррингов по причине занятости отдельных спортсменок в нацсборной. Однако показательным стал предварительный этап Кубка России.
Виктор Гончаров, главный тренер волейбольной команды «Минчанка»:
Я считаю, что мы укрепились процентов на 90-95 по игрокам. Есть очень большое поле маневрировать игроками.
Впереди у девушек три международных турнира: полуфинал Кубка России, матчи российской Суперлиги, а также поединки в Кубке ЕКВ.
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Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка» выросла! И эти слова главного тренера команды Виктора Гончарова не только о росте спортсменок в передней линии, но и об...
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