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Новые подходы к паллиативному лечению: центр помощи пострадавшим в ДТП открыли в Боровлянах

27.09.2019 00:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Центр помощи пострадавшим в ДТП открыли в Боровлянах. На базе отделения паллиативной медицинской помощи клинической больницы оснастили шесть мест, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Новые подходы к паллиативному лечению: центр помощи пострадавшим в ДТП открыли в Боровлянах

Новые подходы к паллиативному лечению: центр помощи пострадавшим в ДТП открыли в Боровлянах

Здесь будут проходить лечение пациенты, находящиеся длительное время в тяжелом, вегетативном состоянии. Отделение – это и своеобразный научный центр, где специалисты будут разрабатывать новые методики и подходы к паллиативному лечению. Кстати, весь медперсонал прошел специальное обучение по работе с больными.

Новые подходы к паллиативному лечению: центр помощи пострадавшим в ДТП открыли в Боровлянах

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Одно из приоритетных направлений – обучить близких, как жить с таким человеком, как ухаживать за ним, как помочь выполнить гигиенические процедуры, как перевернуть человека правильно. Здесь целый комплекс услуг оказывается – не только медицинских, но и психологических и обучающих.

Отметим, в Минской области с начала 2019 года произошло 480 ДТП. Более 500 человек получили травмы различной степени тяжести, 86 – погибли. Печальная статистика затронула и несовершеннолетних: в регионе произошло 50 аварий с участием детей.

Новые подходы к паллиативному лечению: центр помощи пострадавшим в ДТП открыли в Боровлянах

Новые подходы к паллиативному лечению: центр помощи пострадавшим в ДТП открыли в Боровлянах

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Новости Беларуси. Центр помощи пострадавшим в ДТП открыли в Боровлянах. На базе отделения паллиативной медицинской помощи клинической больницы оснастили шесть...
 
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