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Новые подходы к паллиативному лечению: центр помощи пострадавшим в ДТП открыли в Боровлянах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Центр помощи пострадавшим в ДТП открыли в Боровлянах. На базе отделения паллиативной медицинской помощи клинической больницы оснастили шесть мест, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Здесь будут проходить лечение пациенты, находящиеся длительное время в тяжелом, вегетативном состоянии. Отделение – это и своеобразный научный центр, где специалисты будут разрабатывать новые методики и подходы к паллиативному лечению. Кстати, весь медперсонал прошел специальное обучение по работе с больными.
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Отметим, в Минской области с начала 2019 года произошло 480 ДТП. Более 500 человек получили травмы различной степени тяжести, 86 – погибли. Печальная статистика затронула и несовершеннолетних: в регионе произошло 50 аварий с участием детей.
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Новости Беларуси. Центр помощи пострадавшим в ДТП открыли в Боровлянах. На базе отделения паллиативной медицинской помощи клинической больницы оснастили шесть...
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