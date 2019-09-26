КХЛ: «Динамо» по буллитам проиграло «Северстали»

Источник материала: Аргументы и факты

Минчане дважды вели в счёте. Первый точным броском отметился Шейн Принс (28-я), вторую шайбу хозяевам забросил Дрю Шор (37-я). «Северсталь» на это ответила голами Андрея Алексеева (34-я) и Юрия Трубачёва (39-я).

Основное время и овертайм победителя не выявили, в серии буллитов удача была на стороне хозяев.

– Эту игру многие ожидали, она выдалась неплохой и открытой. Мы были хороши в скорости, но недостаточно хороши в системе, по которой мы играем. Местами мы давили, но давали сопернику возвращаться в игру. Подвели несвоевременные удаления, недисциплинированная игра привела к такому результату. Нужно играть умнее и системнее. Но есть в этой игре и хорошие стороны. Мы их возьмём за основу и будем становиться лучше, – прокомментировал исход матча главный тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт. Его слова приводит официальный сайт клуба.