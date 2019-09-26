ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

КХЛ: «Динамо» по буллитам проиграло «Северстали»

27.09.2019 07:08 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

КХЛ: «Динамо» по буллитам проиграло «Северстали»
Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

Минчане дважды вели в счёте. Первый точным броском отметился Шейн Принс (28-я), вторую шайбу хозяевам забросил Дрю Шор (37-я). «Северсталь» на это ответила голами Андрея Алексеева (34-я) и Юрия Трубачёва (39-я). 

Основное время и овертайм победителя не выявили, в серии буллитов удача была на стороне хозяев.

– Эту игру многие ожидали, она выдалась неплохой и открытой. Мы были хороши в скорости, но недостаточно хороши в системе, по которой мы играем. Местами мы давили, но давали сопернику возвращаться в игру. Подвели несвоевременные удаления, недисциплинированная игра привела к такому результату. Нужно играть умнее и системнее. Но есть в этой игре и хорошие стороны. Мы их возьмём за основу и будем становиться лучше, – прокомментировал исход матча главный тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт. Его слова приводит официальный сайт клуба.

На данный момент у «Динамо» 10 очков. Команда занимает 8-е место турнирной таблицы Западной конференции. 

КХЛ: «Динамо» по буллитам проиграло «Северстали»
КХЛ: Минское "Динамо" уступило в овертайме нижегородскому "Торпедо"
Подробнее

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В очередном матче в рамках Континентальной хоккейной лиги «зубры» уступили на выезде.
 
Новости дня
Новости разные
 
Вышиванка и шоколад: Лукашенко и украинские журналисты обменялись подарками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.09.2019
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика