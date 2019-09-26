Министр образования Беларуси встретился со школьниками

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Тем временем, министр образования Беларуси Игорь Карпенко сегодня общался с учениками. Встреча прошла в рамках нового образовательного проекта «Школа активного гражданина», сообщает «МИР 24».

Раз в месяц в гости к школьникам приходят ученые, спортсмены, бизнесмены и депутаты. Они обсуждают с учениками многое, в том числе развитие страны. В разговоре с Игорем Карпенко ребята спрашивали министра о реформе образования, предстоящей переписи населения и правилах поступления в вузы.

«Они достаточно активно участвуют. Высказывают свои мысли, не стесняясь. Причем, речь у них связанная, выверенная, четко понимают определения, понятия. Это хорошее подспорье с точки зрения не только образовательного процесса, но и с точки зрения развития личностных качеств, без которых сегодня невозможно выйти в самостоятельную жизнь», – отметил Карпенко.

Занятия в рамках проекта проходят в форме дискуссий. Это помогает старшеклассниками улучшать свои навыки общения и наравне разговаривать со взрослыми, независимо от их должности и статуса .