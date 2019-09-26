27-28 сентября в ряде районов Беларуси ограничат движение транспорта

Источник материала: Аргументы и факты

Правоохранители будут разбираться в обстоятельствах аварий. В связи с этим 27 сентября 2019 года с 12.30 до 13.10 на 12 километре автодороги М-3 «Минск-Витебск» возле д. Боровляны ограничат движение всех видов транспорта.

Аналогичные ограничения введут с 19.00 до 21.00 на 22-23 км дороги М-4 «Минск-Могилев» возле аг. Луговая Слобода в направлении Минска.