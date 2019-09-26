ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

27-28 сентября в ряде районов Беларуси ограничат движение транспорта

27.09.2019 07:43 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

27-28 сентября в ряде районов Беларуси ограничат движение транспорта
Фото из открытых источников

Правоохранители будут разбираться в обстоятельствах аварий. В связи с этим 27 сентября 2019 года с 12.30 до 13.10 на 12 километре автодороги М-3 «Минск-Витебск» возле д. Боровляны ограничат движение всех видов транспорта.

Аналогичные ограничения введут с 19.00 до 21.00 на 22-23 км дороги М-4 «Минск-Могилев» возле аг. Луговая Слобода в направлении Минска.

28 сентября 2019 с 10:00 до 12:00 на 437-438 км автодороги М-1 «Брест-Минск-граница Российской Федерации» Борисовского района из-за ещё одного эксперимента нельзя будет проехать по крайней правой полосе движения в направлении столицы, сообщили в УВД Минского облисполкома. 

27-28 сентября в ряде районов Беларуси ограничат движение транспорта
Ремонт белорусских автодорог М1, М30 и М6 завершат до конца 2019 года
Подробнее

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причина – проведение следственных экспериментов.
 
Новости дня
Новости разные
 
КХЛ: «Динамо» по буллитам проиграло «Северстали»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.09.2019
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика