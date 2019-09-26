1 октября — День пожилых людей. На Несвижчине состоится ряд мероприятий, посвященных людям почтенного возраста

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В связи с Днем пожилых людей на Несвижчине состоится ряд мероприятий, посвященных людям почтенного возраста.





Так, в эти дни, по 30 сентября, проходит акция «Не забыт трудовым коллективом», в ходе которой принимают поздравления ветераны труда организаций и предприятий района.

1 октября в РЦК состоится концерт «От всей души с поклоном и любовью», который начнется в 14.00. В рамках этого торжественного мероприятия пройдет также выставка работ мастеров народного творчества «Суразмоўцы маёй душы» и подведение итогов конкурса «Лучшее подворье» среди людей пожилого возраста. Для всех желающих будет работать фотозона.

Также 1 октября на улицах города пройдет поздравительная акция «Тепло души», в ходе которой волонтеры Несвижского РТЦСОН будут вручать пожилым соотечественникам поздравительные открытки, цветы, сладости.

4 октября, в 12.00, в Несвижском город-ском молодежном центре начнется «Ретро-нью-батл-2019» — танцевально-развлекательная программа для пожилых людей.

6 октября в РЦК в 15.00 пройдет районный конкурс бабушек «Элегантный возраст».

Праздничные мероприятия пройдут также в Несвижском доме-интернате для престарелых и инвалидов, Несвижском районном территориальном центре социального обслуживания населения, учреждениях культуры и образования района. Поздравления примут и пожилые люди, которые находятся в отделении сестринского ухода Городейской городской больницы.

«НН».