Всё выше и выше: в России запретили курить на балконах









«Курение на балконе подпадает под категорию «открытого горения», соответственно, оно также будет запрещено», – сказали в пресс-службе ведомства.





Изменения вступят в силу в течение 10 дней после подписания российским правительством соответствующего постановления.









Ранее сообщалось, что правительство РФ одобрило ряд новых требований, направленных на обеспечение пожарной безопасности. В частности, новым законом запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров отелей.





Нарушители правил пожарной безопасности могут быть привлечены к административной ответственности и наказаны штрафом.











