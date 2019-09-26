|
Всё выше и выше: в России запретили курить на балконах
Источник материала: Партизан
Новые требования пожарной безопасности запрещают курить на балконах. Об этом
«Курение на балконе подпадает под категорию «открытого горения», соответственно, оно также будет запрещено», – сказали в пресс-службе ведомства.
Изменения вступят в силу в течение 10 дней после подписания российским правительством соответствующего постановления.
Ранее сообщалось, что правительство РФ одобрило ряд новых требований, направленных на обеспечение пожарной безопасности. В частности, новым законом запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров отелей.
Нарушители правил пожарной безопасности могут быть привлечены к административной ответственности и наказаны штрафом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые требования пожарной безопасности запрещают курить на балконах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)