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Всё выше и выше: в России запретили курить на балконах

27.09.2019 08:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новые требования пожарной безопасности запрещают курить на балконах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.



«Курение на балконе подпадает под категорию «открытого горения», соответственно, оно также будет запрещено», – сказали в пресс-службе ведомства.

Изменения вступят в силу в течение 10 дней после подписания российским правительством соответствующего постановления.


Ранее сообщалось, что правительство РФ одобрило ряд новых требований, направленных на обеспечение пожарной безопасности. В частности, новым законом запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров отелей.

Нарушители правил пожарной безопасности могут быть привлечены к административной ответственности и наказаны штрафом.
 
 
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Новые требования пожарной безопасности запрещают курить на балконах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
 
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