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Россельхознадзор обвиняет три белорусские компании в фальшивом транзите

27.09.2019 08:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Россельхознадзор заявляет, что три белорусские фирмы использовали "серые" схемы транзита для поставок санкционной продукции в Россию, отмечается на сайте ведомства.

Речь идет о белорусских компаниях-посредниках: ООО "Поселковое мясо", ООО "ГлобалКоммьюнити", ЧТУП "Сырный край". Согласно документам они поставляли продукцию в Казахстан, Армению и Кыргызстан транзитом через Россию. Но на самом деле продукция оставалась в России.

В связи с этим с 27 сентября Россельхознадзор меняет условия транзита для этих компаний. Товары, которые везут эти компании, будут пропускать через Россию только после того, как государственные ветеринарные службы Казахстана, Армении и Кыргызстана подтвердят намерение принять эту продукцию.
 
 
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Россельхознадзор заявляет, что три белорусские фирмы использовали "серые" схемы транзита для поставок санкционной продукции в Россию, отмечается на сайте...
 
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