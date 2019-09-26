Украинские журналисты подарили Лукашенко вышиванку





Украинскую вышиванку вручил Александру Лукашенко главный редактор канала "Украина" Юрий Сугак. Белорусский лидер пообещал непременно носить.





Как сообщает издание, Александр Лукашенко пришел на встречу ровно в 10:30 и начал разговор с заверений: Украина и Беларусь всегда были, есть и останутся друзьями. И ждать подвоха со стороны Минска Киеву не стоит.





"Не ждите от нас пакости! Мы не можем быть врагами вашего народа. Я никогда на это не пойду", – заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.





Встреча с украинскими журналистами состоялась накануне Форума регионов, где впервые очно познакомятся Александр Лукашенко и Владимир Зеленский.



