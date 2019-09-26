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Украинские журналисты подарили Лукашенко вышиванку

27.09.2019 08:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом сообщает украинское издание "Сегодня".


Украинскую вышиванку вручил Александру Лукашенко главный редактор канала "Украина" Юрий Сугак. Белорусский лидер пообещал непременно носить.

Как сообщает издание, Александр Лукашенко пришел на встречу ровно в 10:30 и начал разговор с заверений: Украина и Беларусь всегда были, есть и останутся друзьями. И ждать подвоха со стороны Минска Киеву не стоит.

"Не ждите от нас пакости! Мы не можем быть врагами вашего народа. Я никогда на это не пойду", – заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Встреча с украинскими журналистами состоялась накануне Форума регионов, где впервые очно познакомятся Александр  Лукашенко и Владимир Зеленский.
 
Теги: Минск
 
 
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Об этом сообщает украинское издание "Сегодня".
 
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