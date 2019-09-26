ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БАТЭ впервые за 13 лет может потерять чемпионство

27.09.2019 08:12 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Новая классика белорусского футбола: Брест против Борисова, впервые в истории чемпионатов Беларуси все билеты на эту игру были раскуплены за 4 часа.

Более 10 тысяч человек заполнили спорткомплекс «Брестский», и перед игрой большинство была уверено в победе «Динамо», борисовские болельщики просто утонули в этом в бело-голубом море, пишет Белсат.

Перед матчем мы спросили болельщиков, кто победит:

«Динамо» Брест! «Динамо», конечно!»

«Я очень надеюсь, я очень уверен, что победит брестское Д«инамо». Дело в том, что с детских лет я хожу на футбол и очень взволнован, что в этом сезоне мы реально можем стать чемпионами Беларуси. Это моя детская мечта!»

«Сейчас идет на подъеме, восемь побед подряд. В БАТЭ тоже, конечно, есть победы, но были и поражения, тем более в первом круге у них на стадионе мы выиграли. И я думаю, мы не дадим им сделать реванш сегодня».


Игра должна была быть сыграна еще в августе, но БАТЭ из-за участия в еврокубках ее перенес. Это борисовской команде не помогло, из еврокубков БАТЭ вылетел еще летом. А теперь рискует впервые с 2006 года потеряет чемпионство. «Динамо» победило в Борисове в первом круге 1: 0, а теперь сыграло 1: 1, получив стратегическое преимущество над противником. Что фаворитом чемпионской гонки становится «Динамо», вынужден признать и один из лидеров пока действующего чемпиона:

«У нас все равно еще есть шансы на чемпионство, но теперь не все зависит от нас, потому что свою игру с «Динамо» мы уже сыграли во втором круге. Если «Динамо» ни одной игры не проиграет, у нас просто не будет шансов. Но мы надеемся, что они потеряют пункты, а мы не будем терять», — говорит защитник БАТЭ Егор Филипенко.

«Динамо» с первых минут пошло в атаку и уже на шестой минуте могло открыть счет.

Олег Веретило, защитник Брестского «Динамо»:

«Я думаю, что всем понравилась игра. Это была самая напряженная игра в сезоне. Хотели выиграть мы и БАТЭ, было очень много борьбы».

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага уверен, что в чемпионате еще много игр, чтобы исправить положение, в котором оказался борисовский клуб.

А вот чешский тренер «Динамо» Марцел Личка уверен, что именно его ребята — фавориты чемпионской гонки.


За восемь туров до конца чемпионата «Динамо» опережает БАТЭ и «Шахтер» на 5 пунктов, правда, в двух последних провели на игру меньше. Следующие пики чемпионата — 29 сентября, когда Солигорск играть с минским «Динамо», 27 октября, когда БАТЭ ехдет в Солигорск, и 3 ноября, когда в Бресте ожидают «Шахтера».
 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новая классика белорусского футбола: Брест против Борисова, впервые в истории чемпионатов Беларуси все билеты на эту игру были раскуплены за 4 часа.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусских представителей нет в рейтинге быстрорастущих технологических компаний EMEA
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика