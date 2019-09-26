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Белорусских представителей нет в рейтинге быстрорастущих технологических компаний EMEA

27.09.2019 08:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кто попал в рейтинг быстрорастущих технологических компаний EMEA.

Из его участников только один бизнес имеет центры разработки на территории нашей страны, пишет Завтра твоей страны.

Это – британская компания Godel Technologies Europe, занимающаяся разработкой программного обеспечения для организаций и предприятий здравоохранения, образования, транспорта, нефте- и газодобычи, розничной торговли и прочих отраслей экономики. 

Центральный офис Godel Tech находится в Манчестере, а главные центры разработки — на территории Беларуси. Белорусская «дочка» «Годел Текнолоджис Юроп» была зарегистрирована еще до создания Парка высоких технологий (в 2003 году). Сейчас имеет офисы в Минске, Бресте, Гродно, Гомеле и Могилеве и является одним из крупнейших работодателей в белорусской IT-индустрии.

GodelTech заняла 358-е место в рейтинге Deloitte на основании темпов роста выручки за 2014-2017 годы. За этот период она выросла на 229%.


Британские компании среди лидеров этого рейтинга, который охватывает технологические бизнесы (IT, медиа и реклама, приборостроение, телекоммуникации, здравоохранение, финтех) 18 стран региона EMEA (Европы, Ближнего Востока и Африки). Рейтинг-2018 возглавила шведская компания Strossle International.

В топ-500 быстро растущих технологических компаний EMEA оказалось достаточно много представителей наших соседей. Польша делегировала в него 15 структур, Литва – 5. Латвию представляют офис Booking Group и компания easyBl, Эстонию – Scoro Software.
 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Кто попал в рейтинг быстрорастущих технологических компаний EMEA.
 
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