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Эксперты сделали прогнозы роста белорусского ВВП

27.09.2019 08:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сбербанк России на днях, по сути, продублировал прогноз белорусских независимых экспертов по поводу роста ВВП Беларуси и не согласился с амбициями государственных экономистов.

Как отмечают в опубликованном на текущей неделе прогнозе эксперты российского Сбербанка, рост белорусской экономики остается слабым. В январе-августе текущего года он составил 1,1%.

"В долгосрочном периоде мы ожидаем увеличения ВВП примерно на 2% в год, дополнительное ускорение ограничивается структурными проблемами экономики", - отмечают российские экономисты.

В этой связи Thinktanks.by решил напомнить, что по поводу темпов роста белорусской экономики думают представители других структур.


К примеру, Международный валютный фонд прогнозирует, что в 2019 году экономика Беларуси вырастет на 1,8%, а в 2020-м - на 2,2%.

Представители Всемирного банка полагают, что рост белорусского ВВП в 2019 году составит 2,2%, а в 2020-м — 2,4%.

Эксперты Европейского банка развития считают, что в 2019 году экономика нашей страны вырастет на 2%, а в 2020 году - на 1,8%.

В начале сентября директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик поделился с журналистами базовым сценарием развития экономки, который предполагает рост ВВП на уровне 1-1,5% в 2020 году с сокращением роста до 0% в районе 2021 года.

Старший научный сотрудник экономического центра BEROC Дмитрий Крук отмечает, что в среднесрочной перспективе фактический темп роста выпуска будет стремиться к своему равновесному значению — 2—2,5 % в год. Правда, это вовсе не означает, что в обозримой перспективе объемы производства всегда будут оставаться вблизи данной отметки. Во-первых, неизбежны краткосрочные колебания, связанные в том числе с изменениями внешней конъюнктуры или внутренними шоками. Во-вторых, сам по себе равновесный темп роста может изменяться, например, вследствие качественных институциональных изменений в экономике, правда, пока предпосылок для этого немного.

Таким образом, большинство экспертов и аналитических структур сходны в прогнозе роста белорусского ВВП в 2019 году в районе 2%.

Единственным оптимистом на этом фоне по-прежнему является государство, которое продолжает считать реалистичным экономический рост в текущем году в 4%. Как сообщил министр экономики Дмитрий Крутой, выйти на этот уровень планируется за счет увеличения инвестиций в крупные проекты и развитие малого и среднего бизнеса.
 
 
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Сбербанк России на днях, по сути, продублировал прогноз белорусских независимых экспертов по поводу роста ВВП Беларуси и не согласился с амбициями...
 
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