Эксперты сделали прогнозы роста белорусского ВВП

Как отмечают в опубликованном на текущей неделе прогнозе эксперты российского Сбербанка, рост белорусской экономики остается слабым. В январе-августе текущего года он составил 1,1%.





"В долгосрочном периоде мы ожидаем увеличения ВВП примерно на 2% в год, дополнительное ускорение ограничивается структурными проблемами экономики", - отмечают российские экономисты.





решил напомнить, что по поводу темпов роста белорусской экономики думают представители других структур. В этой связи Thinktanks.byнапомнить, что по поводу темпов роста белорусской экономики думают представители других структур.









К примеру, Международный валютный фонд прогнозирует, что в 2019 году экономика Беларуси вырастет на 1,8%, а в 2020-м - на 2,2%.





Представители Всемирного банка полагают, что рост белорусского ВВП в 2019 году составит 2,2%, а в 2020-м — 2,4%.





Эксперты Европейского банка развития считают, что в 2019 году экономика нашей страны вырастет на 2%, а в 2020 году - на 1,8%.





В начале сентября директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик поделился с журналистами базовым сценарием развития экономки, который предполагает рост ВВП на уровне 1-1,5% в 2020 году с сокращением роста до 0% в районе 2021 года.





Старший научный сотрудник экономического центра BEROC Дмитрий Крук отмечает, что в среднесрочной перспективе фактический темп роста выпуска будет стремиться к своему равновесному значению — 2—2,5 % в год. Правда, это вовсе не означает, что в обозримой перспективе объемы производства всегда будут оставаться вблизи данной отметки. Во-первых, неизбежны краткосрочные колебания, связанные в том числе с изменениями внешней конъюнктуры или внутренними шоками. Во-вторых, сам по себе равновесный темп роста может изменяться, например, вследствие качественных институциональных изменений в экономике, правда, пока предпосылок для этого немного.





Таким образом, большинство экспертов и аналитических структур сходны в прогнозе роста белорусского ВВП в 2019 году в районе 2%.





Единственным оптимистом на этом фоне по-прежнему является государство, которое продолжает считать реалистичным экономический рост в текущем году в 4%. Как сообщил министр экономики Дмитрий Крутой, выйти на этот уровень планируется за счет увеличения инвестиций в крупные проекты и развитие малого и среднего бизнеса.



