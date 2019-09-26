Видеофакт: открыли доступ к пульту управления четвертым энергоблоком ЧАЭС

Опубликованы кадры изнутри четвертого энергоблока ЧАЭС





В Чернобыле готовят новые маршруты для туристов из-за их огромного наплыва.

Журналисты посетили диспетчерскую четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС, кадры из зоны отчуждения опубликовало ТСН.





Как отмечается, руины этой части электростанции до сих пор источают радиацию, в 40 тысяч раз превышающую норму.





На сотрудников СМИ надели специальные защитные костюмы, у пульта управления они находились не более пяти минут.









"За один только месяц больше туристов, чем за весь 2015 год. Чернобыль переживает настоящий туристический бум. Только с начала года здесь побывало почти 85 тысяч туристов. Поэтому для них уже готовят новые, еще более экстремальные маршруты", - отмечается в материале.





При этом говорится, что открыли доступ к пульту управления четвертым энергоблоком, откуда все начиналось.



