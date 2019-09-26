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Видеофакт: открыли доступ к пульту управления четвертым энергоблоком ЧАЭС

27.09.2019 07:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пульт управления четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС показали на видео В Чернобыле готовят новые маршруты для туристов из-за их огромного наплыва.

Опубликованы кадры изнутри четвертого энергоблока ЧАЭС

В Чернобыле готовят новые маршруты для туристов из-за их огромного наплыва.
Журналисты посетили диспетчерскую четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС, кадры из зоны отчуждения опубликовало ТСН.

Как отмечается, руины этой части электростанции до сих пор источают радиацию, в 40 тысяч раз превышающую норму.

На сотрудников СМИ надели специальные защитные костюмы, у пульта управления они находились не более пяти минут.


"За один только месяц больше туристов, чем за весь 2015 год. Чернобыль переживает настоящий туристический бум. Только с начала года здесь побывало почти 85 тысяч туристов. Поэтому для них уже готовят новые, еще более экстремальные маршруты", - отмечается в материале.

При этом говорится, что открыли доступ к пульту управления четвертым энергоблоком, откуда все начиналось.

"Для многих оно стало известно только лишь после сериала Чернобыль, а для меня оно очень сложное", - говорит заместитель технического директора ЧАЭС по безопасности Александр Новиков. В ту ночь на пультом был его товарищ - Леонид Топтунов, именно он помогал локализовать аварию и подавал воду в реактор. Меньше чем через три недели после этого умер, пишет korrespondent.net
 
 
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Пульт управления четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС показали на видео В Чернобыле готовят новые маршруты для туристов из-за их огромного наплыва.
 
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