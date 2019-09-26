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Во Франции 30 сентября объявлено днем траура по Жаку Шираку

27.09.2019 07:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Поминальная служба по политику состоится в парижском соборе Сен-Сюльпис 30 сентября в полдень.

Во Франции 30 сентября станет днем общенационального траура по бывшему президенту Жаку Шираку. Об этом сообщил Елисейский дворец.

В сообщении указывается, что поминальная служба по политику состоится в парижском соборе Сен-Сюльпис 30 сентября в полдень. С 21:00 все граждане смогут приходить в Елисейский дворец для того, чтобы выразить свои соболезнования в траурной книге.

Зять Ширака Фредерик Сала-Бару сообщил 26 сентября, что экс-президент умер в окружении своих близких, пишет korrespondent.net
 
 
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Поминальная служба по политику состоится в парижском соборе Сен-Сюльпис 30 сентября в полдень.
 
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