Макей: мир становится близок к точке невозврата без решительных действий в борьбе с изменением климата

"Мы видим, как на фоне постоянно увеличивающегося населения планеты и, как следствие, роста эксплуатации ограниченных ресурсов Земли обостряется проблема изменения климата. Наверное, мы очень близки к точке невозврата, если не будут предприняты самые решительные действия. Пока же усилия международного сообщества по сокращению выбросов явно отстают от динамики разрушительных процессов климатических изменений", - констатировал Владимир Макей.





Он заявил, что Беларусь как ответственный участник коллективных усилий по борьбе с изменением климата намерена взять на себя безусловное обязательство к 2030 году сократить выбросы парниковых газов не менее чем на 35% по сравнению с 1990 годом исключительно за счет собственных ресурсов.









"Мощный импульс переходу к низкоуглеродной экономике придал бы запуск мотивационного механизма, предусматривающего передачу развивающимся странам передовых знаний и технологий, а также климатические инвестиции", - отметил министр.



