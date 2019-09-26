ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Макей: мир становится близок к точке невозврата без решительных действий в борьбе с изменением климата

27.09.2019 07:34 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Мир становится близок к точке невозврата без решительных действий в борьбе с изменением климата. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сообщил сегодня, выступая на общей дискуссии 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Мы видим, как на фоне постоянно увеличивающегося населения планеты и, как следствие, роста эксплуатации ограниченных ресурсов Земли обостряется проблема изменения климата. Наверное, мы очень близки к точке невозврата, если не будут предприняты самые решительные действия. Пока же усилия международного сообщества по сокращению выбросов явно отстают от динамики разрушительных процессов климатических изменений", - констатировал Владимир Макей.

Он заявил, что Беларусь как ответственный участник коллективных усилий по борьбе с изменением климата намерена взять на себя безусловное обязательство к 2030 году сократить выбросы парниковых газов не менее чем на 35% по сравнению с 1990 годом исключительно за счет собственных ресурсов.


"Мощный импульс переходу к низкоуглеродной экономике придал бы запуск мотивационного механизма, предусматривающего передачу развивающимся странам передовых знаний и технологий, а также климатические инвестиции", - отметил министр.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мир становится близок к точке невозврата без решительных действий в борьбе с изменением климата. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сообщил...
 
Новости дня
Новости разные
 
КХЛ: «Динамо» по буллитам проиграло «Северстали»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика