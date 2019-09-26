ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Правительство скорректировало программу цифрового развития экономики Беларуси

27.09.2019 09:30 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Правительство скорректировало программу цифрового развития экономики Беларуси

Правительство внесло очередные изменения в Государственную программу развития цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 годы, скорректировав ряд показателей в сторону увеличения.

Согласно постановлению Совета министров №648, предусмотрена корректировка объемов финансирования мероприятий, а также включение в Государственную программу новых мероприятий МНС, Минтруда и соцзащиты, Минздрава, МВД, Управления делами Президента Республики Беларусь, Минсвязи, Госкомимущества и Витебского облисполкома.

Кроме того, постановлением скорректированы отдельные сводные целевые и целевые показатели.

Количество интернет-пользователей на 100 человек должно составить в 2019 году 81, в 2020-м - 82,5 (ранее эти показатели были 76 и 77 соответственно).

Количество абонентов и пользователей беспроводного широкополосного доступа к интернету на 100 человек в нынешнем году увеличится до 88 (в прежней редакции госпрограммы - 83).

В 2019 году количество объектов органов пограничной службы, использующих интегрированную систему охраны государственной границы, должно вырасти на 7, сообщила пресс-служба Министерства связи и информатизации.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство внесло очередные изменения в Государственную программу развития цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 годы, скорректировав ряд...
 
Новости дня
Новости разные
 
Водитель не уступил дорогу: погиб мотоциклист
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика