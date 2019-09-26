Правительство скорректировало программу цифрового развития экономики Беларуси

Источник материала: Ежедневник





Правительство внесло очередные изменения в Государственную программу развития цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 годы, скорректировав ряд показателей в сторону увеличения.

Согласно постановлению Совета министров №648, предусмотрена корректировка объемов финансирования мероприятий, а также включение в Государственную программу новых мероприятий МНС, Минтруда и соцзащиты, Минздрава, МВД, Управления делами Президента Республики Беларусь, Минсвязи, Госкомимущества и Витебского облисполкома.

Кроме того, постановлением скорректированы отдельные сводные целевые и целевые показатели.

Количество интернет-пользователей на 100 человек должно составить в 2019 году 81, в 2020-м - 82,5 (ранее эти показатели были 76 и 77 соответственно).

Количество абонентов и пользователей беспроводного широкополосного доступа к интернету на 100 человек в нынешнем году увеличится до 88 (в прежней редакции госпрограммы - 83).

В 2019 году количество объектов органов пограничной службы, использующих интегрированную систему охраны государственной границы, должно вырасти на 7, сообщила пресс-служба Министерства связи и информатизации.