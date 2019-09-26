Рецепт митболов от нашего читателя запустят в производство. Рассказываем, как его выбирали

Источник материала: Tut.by

Запустив конкурс «Признанный рецепт!», мы увидели: белорусы любят котлеты, умеют их готовить и не боятся экспериментировать с этим блюдом. А значит, мнению поваров-любителей могут доверять технологи крупных брендов. 21 сентября в кулинарной студии Le Gourmet финалисты конкурса разрабатывали новый вид котлет для линейки «Петруха Мастер» . Рассказываем, как это было.

— Все бренды сражаются за потребителя. Мы решили не воевать, а просто его услышать, — рассказала заместитель генерального директора по маркетингу ЗАО «Серволюкс» Олеся Сидоренко. — Подошли к магазинным полкам, посмотрели, кто покупает нашу продукцию, пообщались с людьми и поняли, что им важно быть услышанными. Так родилась идея провести наш конкурс.





В анонсе мы просили вас прислать оригинальные рецепты митболов. Шесть самых интересных с пошаговой инструкцией приготовления можно посмотреть здесь . Перед мероприятием авторы опубликованных рецептов побывали на экскурсии по заводу «Юнимит». Там участникам рассказали о производстве мясных продуктов и показали эти процессы. После экскурсии гостей предприятия ждала дегустация. В финал конкурса вышли три участника. Готовили они в парах с фудблогерами. Основывались на присланных в полуфинал рецептах, но адаптировали их под продукты, которые допустимы в массовом производстве. Помогал участникам глава Гильдии шеф-поваров Беларуси Александр Чикилевский. Специалист объяснял, с какими специями лучше сочетается куриное мясо, как правильно подобрать начинку и панировку блюда.

Митболы, вдохновленные Италией

Сотруднице банка Елене Чурсиновой помогала автор блога о еде и владелица фудтрака с митболами Татьяна Кирьянова. Они взяли за основу рецепт с итальянской ноткой, который участница прислала на конкурс. По словам Елены, придумывала она его недолго. Девушке нравится итальянская кухня. Сочетание простого в приготовлении соуса песто и курицы оказалось удачным.



Татьяна Кирьянова (слева) и Елена Чурсинова ​

Узнать рецепт митболов Viva Italia Ингредиенты: фарш из куриной грудки — 150 г;

фарш из куриного бедра — 200 г;

сыр Гауда — 50 г;

панировочные сухари — 30 г;

яйцо — 1 шт.;

прованские травы, соль по вкусу;

сулугуни — 50 г;

соус песто — 25 г. Фарш из куриной грудки и куриного бедра тщательно перемешайте. Добавьте яйцо и натертый твердый сыр. Посолите по вкусу, посыпьте прованскими травами. Вновь перемешайте. Для начинки нарежьте сулугуни маленькими кубиками и смешайте с соусом песто. Заверните порционно в фарш и сформируйте митболы. Обжарьте их на растительном масле до золотистой корочки.



Митболы с сырной начинкой

Шеф-повар Сергей Петроченко и Григорий — автор блога «Где ходил» — постарались сразу адаптировать рецепт под производство. Для начинки они использовали творожный сыр. Также добавили нотки сладкого перца и майорана. Готовые митболы Сергей в шутку посоветовал подавать с любовью и трепетом. Представляя блюдо, участник прочитал авторское стихотворение о нем.



Сергей Петроченко (слева) и Григорий — автор блога «Где ходил» ​

Узнать рецепт митболов «Чикита» Ингредиенты: фарш из куриной грудки — 320 г; фарш из куриного бедра — 80 г; молотая сладкая паприка — 4 г; соль — 4 г; майоран — 4 г; яйцо — 4 шт.; сливочное масло — 60 г; творожный сыр — 40 г; панировочные сухари — 108 г; сушеная петрушка — 4 г; тимьян — 4 г. Возьмите два вида фарша — из куриной грудки и куриного бедра, добавьте к ним яйца, паприку, сливочное масло, соль и майоран. Тщательно перемешайте, разделите на порции и сформируйте лепешки. Приготовьте начинку. Творожный сыр соедините с панировочными сухарями, сушеной петрушкой, солью. Перемешайте. Положите начинку в центр лепешки из фарша. Сформируйте митбол, обваляйте его в смеси панировочных сухарей с паприкой и тимьяном.

Обжарьте митболы на разогретом растительном масле до золотистого цвета. Можно подать их с соусом из грибов, свежего базилика, соли и сливочного масла.

Митболы с двумя разными вкусами

Предприниматель Виталий Самульцев и фудблогер Александра Виторская предложили митболы из двух видов куриного фарша. Сочетание мякоти бедра и филе дало контраст вкусов. Этот рецепт жюри признало лучшим, и именно его возьмут за основу нового продукта от «Петруха Мастер».





Узнать рецепт митболов «Нежность» Ингредиенты: фарш из куриного бедра — 500 г;

фарш из куриной грудки — 500 г;

сулугуни — 150 г;

сыр Гауда — 150 г;

оливковое масло — 80 мл;

карри и сухой чеснок по вкусу;

веточка тимьяна;

манная крупа и карри для панировки. Добавьте в фарш из куриного бедра сулугуни, половину оливкового масла, чеснок. Посолите и перемешайте. То же самое проделайте с фаршем из куриной грудки, только в него добавьте сыр Гауда. Из каждого вида фарша сформируйте небольшой шарик. Затем соедините их в одном митболе. У вас должна получиться котлета, в которой два вида фарша разделены. Для панировки смешайте манку с карри. Приправу можно добавлять по вкусу, например, на 100 г манки — 1 столовую ложку карри. Готовые митболы обваляйте в панировке. В разогретую сковороду налейте оливковое масло, а затем добавьте сливочное. Благодаря тому, что сливочное масло будет смешано с оливковым, оно не подгорит. Добавьте веточку тимьяна, которая даст аромат. Обжарьте митболы со всех сторон до золотистой корочки, но не до готовности. Насыпьте в сотейник измельченный лук, натертый сыр и налейте воду, которая должна наполовину закрывать митболы. Положите митболы, накройте крышкой и тушите десять минут на среднем огне. Готовить при высокой температуре нельзя, иначе фарш станет твердым.



После выбора лучшего рецепта митболов основательница «Школы этикета и культуры» Оксана Зарецкая провела мастер-класс по столовому этикету. Рассказала о том, как сервировать стол и как правильно выбирать приборы для разных блюд. Эксперт поделилась интересным фактом: мягкие котлеты, которые легко разделываются, нужно есть только вилкой. Нож пригодится для котлеты по-киевски, которая состоит из отбитого филе.

Оксана рекомендует не нарезать всю котлету сразу, ведь так она быстрее остынет. И напоминает: остатки даже самого вкусного соуса нельзя собирать с тарелки хлебом.





До 200 дегустаций, чтобы запустить новый продукт

Главный технолог ЗАО «Юнимит», на котором и запустят производство нового продукта, Татьяна Швайбович объяснила выбор жюри:

— Фарш из филе — более сухой, из мякоти бедра — посочнее. Поэтому вкус получился необычным. Мы еще не использовали карри в производстве: с этим рецептом опробуем приправу впервые.





Главный технолог говорит, что на запуск продукта в производство понадобится два-три месяца. Рецепт модернизируют, оставив идею как основу. Помимо этого нужно разработать упаковку, провести маркетинговое исследование, задекларировать продукт.

— Во время запуска будет работать дегустационная комиссия, — отметила руководитель отдела качества ЗАО «Юнимит» Марина Панасевич. — В составе этой комиссии будет несколько человек из сегодняшнего жюри. Это нужно для того, чтобы продукт получился максимально приближенным к первоначальному рецепту.





Для того чтобы определить идеальный вкус, продукт нужно пробовать много раз.

— У нас было и по 200 дегустаций, чтобы выбрать митболы с творожным сыром, которые сейчас продаются в магазинах, — вспоминает Марина.

В этом ролике вы увидите, как прошли два заключительных дня конкурса: экскурсия на завод и кулинарный поединок между финалистами.

«Чтобы митболы были мягче, их можно поджарить, а потом протушить»

Финалисты потратили на приготовление блюд около часа. Конечно, если у вас есть заготовка, это время может сократиться в разы. Но и тут важно не ошибиться. Шеф-повар Александр Чикилевский объяснил, как правильно пожарить заранее приготовленные митболы.

Готовить мясное блюдо Александр посоветовал на смеси сливочного и растительного масла. Можно добавить чеснок, тимьян и другие специи, которые дают яркий вкус. Повару понравилась идея победителей сначала пожарить, а потом протушить митболы — благодаря этому они получатся более мягкими.





Подавать митболы шеф-повар предложил с соусом. К курице подойдет классический бешамель или грибной соус со сливками. Можно приготовить зеленый соус из мяты, мелиссы, кедровых орехов, чеснока, соли и растительного масла, измельчив ингредиенты в блендере.

Иногда к митболам добавляют томатный соус с имбирем, базиликом, сухим острым перцем и средиземноморскими травами. К слову, зимой вместо обычных помидоров Чикилевский рекомендует покупать томаты в собственном соку — соус получится вкуснее.

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