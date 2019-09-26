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Рецепт митболов от нашего читателя запустят в производство. Рассказываем, как его выбирали
Источник материала: Tut.by
— Все бренды сражаются за потребителя. Мы решили не воевать, а просто его услышать, — рассказала заместитель генерального директора по маркетингу ЗАО «Серволюкс» Олеся Сидоренко. — Подошли к магазинным полкам, посмотрели, кто покупает нашу продукцию, пообщались с людьми и поняли, что им важно быть услышанными. Так родилась идея провести наш конкурс.
Митболы, вдохновленные Италией
Сотруднице банка Елене Чурсиновой помогала автор блога о еде и владелица фудтрака с митболами Татьяна Кирьянова. Они взяли за основу рецепт с итальянской ноткой, который участница прислала на конкурс. По словам Елены, придумывала она его недолго. Девушке нравится итальянская кухня. Сочетание простого в приготовлении соуса песто и курицы оказалось удачным.
Узнать рецепт митболов Viva Italia
Ингредиенты:
Фарш из куриной грудки и куриного бедра тщательно перемешайте. Добавьте яйцо и натертый твердый сыр. Посолите по вкусу, посыпьте прованскими травами. Вновь перемешайте.
Для начинки нарежьте сулугуни маленькими кубиками и смешайте с соусом песто. Заверните порционно в фарш и сформируйте митболы. Обжарьте их на растительном масле до золотистой корочки.
Митболы с сырной начинкой
Шеф-повар Сергей Петроченко и Григорий — автор блога «Где ходил» — постарались сразу адаптировать рецепт под производство. Для начинки они использовали творожный сыр. Также добавили нотки сладкого перца и майорана. Готовые митболы Сергей в шутку посоветовал подавать с любовью и трепетом. Представляя блюдо, участник прочитал авторское стихотворение о нем.
Узнать рецепт митболов «Чикита»
Ингредиенты:
фарш из куриной грудки — 320 г;
фарш из куриного бедра — 80 г;
молотая сладкая паприка — 4 г;
соль — 4 г;
майоран — 4 г;
яйцо — 4 шт.;
сливочное масло — 60 г;
творожный сыр — 40 г;
панировочные сухари — 108 г;
сушеная петрушка — 4 г;
тимьян — 4 г.
Возьмите два вида фарша — из куриной грудки и куриного бедра, добавьте к ним яйца, паприку, сливочное масло, соль и майоран. Тщательно перемешайте, разделите на порции и сформируйте лепешки.
Приготовьте начинку. Творожный сыр соедините с панировочными сухарями, сушеной петрушкой, солью. Перемешайте.
Положите начинку в центр лепешки из фарша. Сформируйте митбол, обваляйте его в смеси панировочных сухарей с паприкой и тимьяном.
Обжарьте митболы на разогретом растительном масле до золотистого цвета. Можно подать их с соусом из грибов, свежего базилика, соли и сливочного масла.
Митболы с двумя разными вкусами
Предприниматель Виталий Самульцев и фудблогер Александра Виторская предложили митболы из двух видов куриного фарша. Сочетание мякоти бедра и филе дало контраст вкусов. Этот рецепт жюри признало лучшим, и именно его возьмут за основу нового продукта от «Петруха Мастер».
Узнать рецепт митболов «Нежность»
Ингредиенты:
Добавьте в фарш из куриного бедра сулугуни, половину оливкового масла, чеснок. Посолите и перемешайте. То же самое проделайте с фаршем из куриной грудки, только в него добавьте сыр Гауда.
Из каждого вида фарша сформируйте небольшой шарик. Затем соедините их в одном митболе. У вас должна получиться котлета, в которой два вида фарша разделены.
Для панировки смешайте манку с карри. Приправу можно добавлять по вкусу, например, на 100 г манки — 1 столовую ложку карри. Готовые митболы обваляйте в панировке.
В разогретую сковороду налейте оливковое масло, а затем добавьте сливочное. Благодаря тому, что сливочное масло будет смешано с оливковым, оно не подгорит. Добавьте веточку тимьяна, которая даст аромат. Обжарьте митболы со всех сторон до золотистой корочки, но не до готовности.
Насыпьте в сотейник измельченный лук, натертый сыр и налейте воду, которая должна наполовину закрывать митболы. Положите митболы, накройте крышкой и тушите десять минут на среднем огне. Готовить при высокой температуре нельзя, иначе фарш станет твердым.
После выбора лучшего рецепта митболов основательница «Школы этикета и культуры» Оксана Зарецкая провела мастер-класс по столовому этикету. Рассказала о том, как сервировать стол и как правильно выбирать приборы для разных блюд. Эксперт поделилась интересным фактом: мягкие котлеты, которые легко разделываются, нужно есть только вилкой. Нож пригодится для котлеты по-киевски, которая состоит из отбитого филе.
Оксана рекомендует не нарезать всю котлету сразу, ведь так она быстрее остынет. И напоминает: остатки даже самого вкусного соуса нельзя собирать с тарелки хлебом.
До 200 дегустаций, чтобы запустить новый продукт
Главный технолог ЗАО «Юнимит», на котором и запустят производство нового продукта, Татьяна Швайбович объяснила выбор жюри:
— Фарш из филе — более сухой, из мякоти бедра — посочнее. Поэтому вкус получился необычным. Мы еще не использовали карри в производстве: с этим рецептом опробуем приправу впервые.
Главный технолог говорит, что на запуск продукта в производство понадобится два-три месяца. Рецепт модернизируют, оставив идею как основу. Помимо этого нужно разработать упаковку, провести маркетинговое исследование, задекларировать продукт.
— Во время запуска будет работать дегустационная комиссия, — отметила руководитель отдела качества ЗАО «Юнимит» Марина Панасевич. — В составе этой комиссии будет несколько человек из сегодняшнего жюри. Это нужно для того, чтобы продукт получился максимально приближенным к первоначальному рецепту.
Для того чтобы определить идеальный вкус, продукт нужно пробовать много раз.
— У нас было и по 200 дегустаций, чтобы выбрать митболы с творожным сыром, которые сейчас продаются в магазинах, — вспоминает Марина.
В этом ролике вы увидите, как прошли два заключительных дня конкурса: экскурсия на завод и кулинарный поединок между финалистами.
«Чтобы митболы были мягче, их можно поджарить, а потом протушить»
Финалисты потратили на приготовление блюд около часа. Конечно, если у вас есть заготовка, это время может сократиться в разы. Но и тут важно не ошибиться. Шеф-повар Александр Чикилевский объяснил, как правильно пожарить заранее приготовленные митболы.
Готовить мясное блюдо Александр посоветовал на смеси сливочного и растительного масла. Можно добавить чеснок, тимьян и другие специи, которые дают яркий вкус. Повару понравилась идея победителей сначала пожарить, а потом протушить митболы — благодаря этому они получатся более мягкими.
Подавать митболы шеф-повар предложил с соусом. К курице подойдет классический бешамель или грибной соус со сливками. Можно приготовить зеленый соус из мяты, мелиссы, кедровых орехов, чеснока, соли и растительного масла, измельчив ингредиенты в блендере.
Иногда к митболам добавляют томатный соус с имбирем, базиликом, сухим острым перцем и средиземноморскими травами. К слову, зимой вместо обычных помидоров Чикилевский рекомендует покупать томаты в собственном соку — соус получится вкуснее.
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21 сентября в кулинарной студии Le Gourmet прошел финал конкурса «Признанный рецепт!». Рассказываем, как это было. *Партнерский материал
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