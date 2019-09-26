В выходные - дождь, а я хочу тусить. Куда пойти в последний уик-энд сентября

Источник материала: Tut.by

В выходные вроде бы как обещают непогоду. Чтобы это не портило вашего настроения, мы собрали горстку лучших идей, как ярко провести уик-энд. AFISHA.TUT.BY проанализировала статистику всех мероприятий на уик-энд на нашем сервисе и в каждом разделе ( «Кино» , «Концерты» , «Спектакли» , «Выставки» , «Другое» ) выделила страницы, которые вы чаще всего просматривали в период с 23 по 26 сентября. Плюс добавили бонусы от редакции. Enjoy!

Премьера в кино — «К звездам»



Кадр из фильма «К звездам»

Когда: все выходные. Где: Falcon Club Бутик Кино, все Silver Screen, «Аврора», «Беларусь», «Берестье», «Дом кино», «Киев», «Комсомолец», «Мир», «Москва», «Октябрь», «Пионер», «Ракета», «Салют», «Центральный». Сколько: от 5 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Настала очередь Брэда Питта примерять скафандр и лететь в открытый космос в фильме Джеймса Грэя, которому, кстати, не впервой находиться среди звезд (именно он когда-то заметил талант Хоакина Феникса). За годы из меланхоличного рассказчика простых историй Грэй превратился в почти что мастодонта коммерческого кино. Теперь, как и любой плюс-минус уважающий себя режиссер, Джеймс снимает кино по собственному сценарию с космическим бюджетом и звездным кастом. Что ж, имеет право. А вам определенно стоит сходить в кино на фильм, который месяц тому премьеровали на 76-м Венецианском кинофестивале. Спойлер: да и Питт в скафандре неплох.

Бонус от редакции: а сходите-ка на премьеру детектива «Боже мой!» Деплешена. Во-первых, вдоволь насмотритесь на бесконечно прекрасную Лею Сейду. А во-вторых, на последнем Каннском фестивале лента чуть не получила «Квир-пальмовую ветвь за освещение ЛГБТ-темы в кино» (подумайте об этом).

Что смотреть в минских кинотеатрах

Главный концерт месяца — Big Baby Tape



Big Baby Tape. Фото: afisha.ru

Уже сегодня в Минске выступит Big Baby Tape (читается «Биг Бе́йби Тейп»). Псевдоним молодого рэпера Егора Ракитина, который родился, прости господи, в 2000 году, в свои 19 стал звездой новой школы рэпа и заполучил гигантскую фан-базу, имея в арсенале всего один полноценный альбом. В чем прикол? Ну, во-первых (и в-главных), в агрессивной читке Big Baby Tape и узнаваемости его флоу, дикости и мемоемкости его строчек, их прилипчивости. А еще в качественном звуке, чем каждый второй рэпер похвастаться не может. Все это приключилось с ним буквально за год. Если соберетесь на концерт, набросаем вам, что можно перед ним послушать: фит с Федуком — Hustle Tapes, хитяру Gimme the Loot или лонгплей Dragonborn полностью, относительно свежий мини-альбом Arguments & Facts.

Бонус от редакции: не прозевайте минское выступление бизнес-тренера Ирины Хакамады 29 сентября в Prime Hall . Вас ждут с 15.00. Можно найти билеты от 100 рублей — а вы что хотели?

Все концерты в Минске и регионах

Самая громкая выставка сентября — «Инверсия»



«Инверсия». Фото: Алена Ходор

Когда: 27 сентября — 1 октября, ежедневно с 18.00 до 23.00. Где: пространство Hide (ул. Октябрьская, 19). Сколько: бесплатно.

Художница пригласила около 70 белорусок и попросила их полностью обнажиться перед камерой. Так появился проект Алены Ходор «Инверсия», открытие которого пройдет в пространстве Hide уже 27 сентября, в 19.30, плавно перетекая в вечеринку до самого утра. Своих героинь Алена искала в Instagram. За 10 дней до фотосессии она создала пост, в котором пригласила белорусок, готовых полностью раздеться перед камерой, поучаствовать в творческом проекте. Хватило трех часов, чтобы художнице отписались больше сотни человек. Никакого отбора не было, но было условие: участница должна быть старше 18 лет. Если это интересно, мы поговорили с Аленой о теле, режиссере Ноэ и анонимных угрозах, которые она каждый день получает в соцсетях.

Бонус от редакции: на всякий случай напомним, что сейчас в столице проходит «Месяц фотографии» — и это буквальный «маст-си» для любого уважающего себя горожанина. Это почти два десятка выставок фотографов и фотоколлективов из 10 стран на 8 столичных площадках и аудитория в более чем 500 000 человек.

Все выставки Минска — в одном месте





Когда: 28 сентября, 12.00. Где: « Галерея Минск ». Сколько: бесплатно.

Европа становится еще ближе. В субботу в Минске откроется первый в Беларуси магазин H&M, по которому пищат все столичные модники. Это будет ровно в полдень. Дирекция обещает модные коллекции, классную музыку и еще какие-то сюрпризы. Грех не сходить! Ну и вы, возможно, помните , что сможете получить скидку на покупку в H&M, если принесете в магазин свою старую или ненужную одежду в любой из дней, кроме самого открытия. За пакет вещей, которые не носятся, постельного белья и любого домашнего текстиля на кассе выдадут купон на скидку в 15%. Правда, есть нюансы: в один день принести можно неограниченное число пакетов ненужной одежды, однако купон выдается только за первый и второй пакет. Скидка действует на одну вещь в чеке — самую дорогую.

Все бесплатные события столицы

Тусовка для гиков — Okami Anime party



Носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В субботу, 28 сентября, анимешники Беларуси снова собираются вместе. Вас ждет много музыки, танцев, дыма и неона в одном из самых андерграундных клубов Минска. Забудьте про лоск и напыщенность фестивалей и приготовьтесь веселиться на темной стороне. В программе — живая музыка, косплей-шоу, розырыш призов, пати-квест и аниме-ярмарка. Кстати, всем людям в костюмах — скидка 50%, для этого даже необязательно участвовать в конкурсе косплея. Компаниям из пяти человек пятый билет бесплатно.

Бонус от редакции: 28 сентября в столице снова пройдет одна из самых ироничных вечеринок серии «НЖВ» — можете расшифровывать это как «налейте женщине водяры». На таких тусовках всегда весна, много блесток, «Чита-дрита» и «Нас не догонят». Попасть на дискотеку (а как это еще назвать?) можно с 23.00. Единственное неудобство — билетов на входе не будет, они есть только в ТЦ «Московско-Венский» на третьем этаже в магазине Stuff, оплата наличными. Готовьте 15−20 рублей.

Ночная жизнь Минска: ищем крутую вечеринку

Балет от 2,5 рубля — «Маленький принц»



«Маленький принц». Фото: bolshoibelarus.by

Вас приглашают на балет Евгения Глебова в двух действиях по мотивам известного «Маленького принца». Его можно будет посмотреть в воскресенье сразу дважды — утром и вечером, выбирайте удобный сеанс. Билетов пока что много: не соврем, сказав, что на любой карман. К тому же в театральный зал пустят даже самого маленького зрителя (от 6 лет). Так что планируйте семейный воскресный поход в театр.

Бонус от редакции: а это лучше куда-нибудь записать. 28 сентября в огромном заводском цеху Ok16 покажут перформанс-квест Exit в атмосфере Берлина 80-х. Спектакль включает в себя элементы пластического театра, танцевального шоу, светового и звукового перформанса. Вас ждут 40 танцоров, 8 актеров, 4 музыканта, 10 киловатт звука, тонна света и художественное уничтожение трех автомобилей от Бассоты.

Лучшее в театрах Минска

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