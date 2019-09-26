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Гендиректор минского «Динамо» - о Кокорине и Мамаеве: «Уволил бы 100%»

27.09.2019 10:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков высказал в передаче «Марков. Ничего личного» на ОНТ свое мнение о деле футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Я не хотел бы обсуждать эту ситуацию, так как сам в жизни был в подобных ситуациях. Все мы из спорта, люди эмоциональные. Сам редко кого бил, но участвовал в разных драках.

Но сейчас другие времена: уже нельзя пить и качественно играть. Хоккей очень конкурентен и требует больших энергозатрат, поэтому игрок должен следить за формой и режимом. Без внутренней дисциплины не построишь результат. Есть грань, которую переходить нельзя.

— Какова эта грань?

— Вот, Кокорин и Мамаев.

— Уволили бы?

— Сто процентов!

 
 
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Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков высказал в передаче «Марков. Ничего личного» на ОНТ свое мнение о деле футболистов Александра Кокорина и...
 
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