



Время неумолимо идет вперед. С каждым днем все дальше и дальше становятся от нас страшные события Великой Отечественной войны. Все меньше становится людей, которые испытали на себе всю тяжесть, боль и страх тех военных лихолетий. С каждым днем меньше героев, которые на пределе человеческих возможностей добывали для страны и своего народа долгожданную победу. Но…живет память. Живет в каждом новом дне. В каждой улыбке ребенка. В каждой песне. Живет, пока мы помним.

19 сентября исполнилось 76 лет, как не стало на карте Смолевичского района поселка Антопольский. В этот день 1943 года немецкие каратели ворвались в поселок, согнали всех его жителей в сарай и подожгли его. Тех, кто пытался убежать или спрятаться, расстреливали из автоматной очереди. Не уцелел никто.

В минувший четверг у памятника на месте сожженного поселка состоялся митинг с участием представителей Смолевичской районной организации КПБ, Смолевичского районного Совета ветеранов, Усяжского сельисполкома и представителей Белорусского республиканского союза молодежи.

— Жители этого поселка, как и множества поселков и деревень Беларуси, перед немцами были изначально виновны, — обратился к участникам митинга секретарь Смолевичской районной организации КПБ Михаил Жилянин. — Виновны в том, что были славянами. Виновны в том, что родились и жили на этой земле. И по планам фашистской Германии должны быть беспощадно уничтожены. Я обращаюсь сегодня к молодому поколению. Не допустите, чтоб эти страшные события в нашей истории забылись. Помните, какой ценой досталась победа нашим дедам. Рассказывайте о войне вашим детям. Пусть живет память!

— Очень пострадал наш район во время войны, — дополняет Михаила Жилянина активный участник Смолевичской районной организации КПБ Алексей Заболотный. — Одна из причин тому — мощное партизанское движение в этих местах. Согласно военным сводкам, эту Юрьевскую партизанскую зону немцы бомбили ежедневно. Каждый день сбрасывали на населенные пункты этой местности по 8-10 бомб. Местным жителям было очень сложно пережить военные годы. Люди ютились в чудом уцелевших сараях, строили и жили в землянках. Но продолжали бороться. И выстояли! Несмотря ни на что!

Участники митинга почтили память невинно сожженных жителей поселка Антопольский минутой молчания, возложили к памятнику цветы и венки.

Надежда МОЛЧАНОВА.

Фото автора.