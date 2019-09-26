КРАЖА ИМУЩЕСТВА

16 сентября РОСК возбуждено уголовное дело по заявлению жителя г.Минска Ш. о том, что неустановленное лицо, сняв с петель входную дверь, из хозяйственной постройки на его дачном участке в с/т «Минута», вблизи пос.Центральный, похитило бензопилу, 25 железных банок мясных и рыбных консервов, 2 упаковки гвоздей.

17 сентября в милицию обратился гражданин Л.: неустановленное лицо тайно похитило его легковой автомобиль «ВАЗ-21063», 1985 года выпуска, который находился возле дома по ул.Центральной в пос.Октябрьский Смолевичского района, с находящимися в салоне документами на похищенный автомобиль. Похищенная машина «ВАЗ-21063» была остановлена органами пограничной службы Российской Федерации на территории Российской Федерации (Смоленская область), после чего водитель скрылся в неизвестном направлении.

18 сентября возбуждено уголовное дело по заявлению жительницы д.Курганье А.: вблизи подъезда дома по ул. Центральной в д.Курганье был похищен ее велосипед.

18 сентября в милицию обратился минчанин В.: неустановленное лицо, взломав замок входной двери, проникло в строящийся дом по ул.Дорожной в д.Полянка, откуда тайно похитило мотокультиватор, ручную электропилу, бензопилу, бензокосу, две углошлифовальные машинки, мультиварку, электрорубанок, удлинитель, два топора, набор ручных инструментов.

19 сентября в дежурную часть обратился борисовчанин К.: неустановленное лицо проникло на арендуемую неохраняемую территорию в пос.Черницкий, где с автомобиля «МАЗ» похитило два запасных колеса с покрышками и металлическими дисками.

19 сентября возбуждено уголовное дело по заявлению директора ООО «П» Л., минчанина, в отношении директора ООО «Ф.» Ш., жительницы д.Задомля Смолевичского района, ранее не судимой, которая в мае-июне 2019 года совершила хищение имущества ООО «П.»

ХУЛИГАНСТВО

17 сентября Смолевичским РОСК возбуждено уголовное дело по заявлению жителя аг. Драчково Л., 1992 г.р., о том, что около 23.00 07.07.2019г. неустановленное лицо, находясь вблизи д. Полянка, умышленно, беспричинно, из хулиганских побуждений нанесло ему удар рукой по лицу, чем причинило телесные повреждения в виде перелома носа. Установлено, что преступление совершил гражданин О., 1967 г.р., житель д. Грива, ранее судимый.

20 сентября, после проведенной проверки, возбуждено уголовное дело по сообщению смолевичанина В., 1984 г.р., о том, что неустановленные лица, находясь на ул.Подлесная в г. Смолевичи, беспричинно, из хулиганских побуждений, сопровождая свои действия применением насилия, нанесли не менее двух ударов в область лица В., причинив тем самым последнему телесные повреждения.

22 сентября в милицию обратился гражданин П., уроженец и житель г.Жодино: житель пос.Зеленый Бор Х., 2001 г.р.,не работающий, ранее судимый, на автодороге д.Островы-пос.Зеленый Бор, вблизи пос.Зеленый Бор, беспричинно нанес не менее двух ударов кулаком в область лица П.

УГРОЗА УБИЙСТВОМ

18 сентября смолевичанин Б., 1982г.р., в 19.00, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире дома по ул.Социалистической в г. Смолевичи, в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений с Б., 1983г.р., умышленно, с целью запугать последнюю, находясь в непосредственной близости, демонстрировал нож и направлял его клинком в сторону потерпевшей, вследствие чего у потерпевшей имелись реальные основания опасаться угрозы убийством.

ДТП С ПОСТРАДАВШИМ

22 сентября, около 18.50, водитель Х., 1992 г.р., житель г.Минска, управляя служебным автобусом «МАЗ 103562», двигаясь на 1-м км автодороги Р53, в направлении г.Минска, вблизи аг.Слобода, при возникновении препятствия в виде внезапно остановившегося, двигавшегося впереди в попутном направлении и осуществлявшего маневр разворота в запрещенном месте, через разделительную полосу автомобиля «Тойота Карина Е», под управлением А., 2000 г.р., жителя д.Кривая Береза, совершил с ним столкновение. При ДТП ехавший в «Тойота Карина Е» пассажир Щ. получил телесные повреждения и госпитализирован в хирургическое отделение УЗ «Смолевичская ЦРБ».

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

19 сентября вблизи АГЗС «Миноблгаз» в г.Смолевичи на ул.Торговой при проведении работ по монтажу кабельной муфты линии электроснабжения 10кВ, смертельно травмирован электрическим током электромонтер ОАО СПМК №104 г.Молодечно Г., 1983г.р., житель г.Молодечно.

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За истекший период сотрудниками Смолевичского РОВД было составлено 104 административных протокола в отношении граждан, выявлен 1 случай мелкого хулиганства, 7 случаев появления граждан в общественном месте в нетрезвом виде. Кроме этого, зафиксировано 76 случаев нарушений ПДД, выявлены 3 водителя, управлявшие транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

ПОЖАРЫ

20 сентября поступило сообщение о загорании бани в с/т «Чайка-89», вблизи д.Орешники Заболотского сельсовета. Причиной пожара стал перекал печи.

21 сентября в с/т «Исток», вблизи д. Волма Драчковского сельсовета, произошло загорание бани. Причиной пожара также стал перекал печи.

22 сентября в Усяжском сельсовете произошло два пожара: один в поселке Усяж, где загорелась баня на ул. Садовой, второй — в д.Антополье, где также загорелась баня. Причиной обоих пожаров стал перекал печи.

В этот же день в д. Гончаровка Заболотского сельсовета произошло загорание жилого дома. причина пожара устанавливается.

Подготовила Ольга ЦЫБУЛЬКО.

(Информация предоставлена Смолевичским РОВД, Смолевичским РОЧС, Смолевичским РОСК).