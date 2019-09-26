Живет дом – живет Родина

Для каждого человека родина начинается с того места, где он появился на свет. Где живут его родители, которые помогли ему сделать первые шаги, научили говорить, думать, помогать ближнему, любить и беречь все живое вокруг.

Для героини нашего материала Ирины Степановны Сотниковой родина — это маленький дом ее мамы Анны Леонтьевны, расположенный на краю деревни Мостище Заболотского сельсовета. Из почти самого недосмотренного в деревне он превратился в настоящий музей сказки и белорусского быта.





Итак, добро пожаловать в гости к Ирине Сотниковой и Владимиру Питкевичу. Первой у калитки нас встречает дружелюбная молодая собака Лайма — любимица семьи. За ней спешат гостеприимные хозяева подворья — Ирина и Владимир.





Зайдя во двор, попадаешь в настоящую сказку! Здесь тебе и причудливая черепаха, и почтовые голуби, и паук, плетущий сети, и крот, который хотел жениться на Дюймовочке, Страшила и Железный Дровосек из сказки «Волшебник изумрудного города» и Кот в сапогах, и изба со сворливой старухой, сидящей у разбитого корыта, и стариком, плетущим невод, и Летучий Голландец, расположившийся на фронтоне здания. Все свои фантазии мастера воплощают из того, что лежит под ногами, из всего того, что другие люди часто выбрасыват. В ход идет все: бочки, старые игрушки, проволока, пластиковая тара, дерево, камень. Односельчане знают, что если в сарае или на чердаке от бабушки или дедушки остались старые вещи, их нужно отнести Ирине Сотниковой. Там в них вдохнут новую жизнь. Так и появилась в семье нашей героини выставка старинных рубанков, глиняных кувшинов, чугунков, лопат и топоров. Есть старинные весы и сечкарня. Дома также не счесть старинной утвари: весы, керосиновые лампы, прялка, маслобойка, деревянный и чугунные утюги, старинный сундук, вышитые рушники да домотканые половики.





— Первым персонажем, появившемся у нас была черепаха, — провидит нас по подворью Ирина Степановна. — Однажды в лесу мы наткнулись на необычный камень. Подняли его, перевернули и увидели, что он состоит из более мелких камней, как бы прилипших друг к другу. И сразу же нам показалось, что из него выйдет отличная черепаха. Мы приделали ей голову и лапы. И вот теперь она встречает нас у ворот. Идеи новых персонажей у меня рождаются сами собой. Посмотрю на предмет и уже знаю, что это у меня будет.





Усадьбу Ирины и Владимира охраняет грозный рыцарь с мечем, выполненный из ствола большого дерева. Как говорит хозяйка, необычное высохшее дерево они с супругом заприметили в лесу очень давно. Но аккуратно вырезать его было сложно. Почти четыре года ходили наши мастера вокруг него, пока неподалеку на делянке за работу не принялись лесники со своим специальным инструментом. Они то и помогли спилить ствол и доставить его к дому. Вскоре его «одели в доспехи и дали в руки меч-кладенец». В ногах у рыцаря расположился камень с символичной надписью «ЖИВЕТ СИЛА БОГАТЫРСКАЯ».





Проходим дальше во двор и видим, что красота здесь граничит с практичнотью. Кроме основного хозяйского дома, на участке построены два гостевых летних дома, где могут остановиться все родные. Есть большая баня, курятник и другие хозпосторойки.





— Семья для меня — самое главное! — с нотками волнения в голосе рассказывает Ирина. — Родилась я здесь, в деревне Мостище. Мама моя, Анна Леонтьевна Сотникова, одна воспитывала шестерых детей, из которых я была самая младшая. Мама научила нас видеть прекрасное в каждом камешке, веточке дерева, в каждом колоске. Она работала в местном колхозе разнорабочей, потом дояркой. Когда я выросла, поехала работать в Минск. Там на электро-механическом заводе и познакомились с мужем. Он был молодой красавец-минчанин, как Есенин, кудрявый. Только пришел из армии. Работали мы в одном цеху. Сразу же понравились друг другу. Поняли, что это была любовь с первого взгляда! И даже дни рождения у нас почти в один день: у Володи — 15 мая, у меня — 16. В 72 года мамы не стало. Старшие братья и сестры отказались от своей доли в наследстве в мою пользу. Сказали, ты младшая, пусть будет тебе. На тот момент дом был самым плохим в деревне: сразу было видно – очень не хватало мужской хозяйской руки. Почти разрушенные хозпостройки, забор, все поросло бурьяном. Одним словом, мне досталось «запущенное наследство». Засучили мы с мужем рукава и принялись приводить дом в порядок.





После свадьбы молодая семья Ирины и Владимира одно время жила в Минске, потом переехали в Жодино. До самой пенсии супруг отработал слесарем-инструментальщиком на кузнечном заводе тяжелых штамповок. Ирина всю жизнь отдала детям, трудилась воспитателем в детском саду. В деревню приезжали, но не так часто, как этого хотелось бы. После выхода на пенсию, когда сил трудиться на предприятии стало меньше, подарили дочери квартиру в городе и перебрались в деревню.

— Семья у нас большая. У меня две дочери, Настя и Оксана, обе замужем. И двое внуков: старший Илья, младшая внучка Анюта. Дети у нас в деревне все лето. Приезжают 31 мая и уезжают 31 августа. Здесь им раздолье: много детей приезжает на лето, велосипеды, качели, веселые игры. И дети моих братьев и сестер тоже приезжают. У нас всегда двери открыты. Всегда у нас в доме весело и многолюдно.





Владения у Ирины и Владимира большие. Только земли 60 соток. Обработать землю и досмотреть каждый кусочек не просто. Уход за домом и подворьем занимает много времени и требует немало сил. За забором — лес. На закате солнца сосны медные! Ирина и Владимир расчистили примыкающую часть леса от молодой поросли, которой насеялось слишком много. Теперь вечернее солнце смело проглядывает сквозь стволы вековых деревьев.

— Я этот лес люблю, — с умилением говорит хозяйка. — Бывает, поедем в город зимой ненадолго, так мне эти сосны перед глазами стоят. Не могу я в городе долго находиться. Он для меня, словно каменный мешок, давит своим шумом и суетой.

Супруг Владимир признается, что в деревне все же тяжелее, чем в городе. Сами сажают и обрабатывают огород, выращивают картофель, лук, морковь, огурцы, перцы, клубнику. Хорошо, что помощники есть. Но зато густой пьянящий свежий воздух, шум леса и оглушающее пение птиц! В городе такого нет, даже в парке.





— Мама приучила трудиться с детства, — продолжает Ирина. Было большое хозяйство: по несколько свиней, по 22 поросенка, корова, телка, птица, огород. Мама старалась для нас, как могла. Больших карьерных высот мы, ее дети, не добились, никто не занимает важных постов. Главное, что сделала мама — воспитала порядочных людей.

Близкие Ирины Степановны гордятся, что родовое гнездо возродилось и стало, без лишней скромности, самым красивым в деревне.





Двери усадьбы Ирины Степановны и Владимира Ивановича открыты всегда. И даже молодая собака Лайма очень любит гостей. С соседями живут дружно. На подворье Ирины и Владимира соседи приводят своих гостей, которые приезжают не к нашим героям в гости, а к их соседям. «Ира, можно мы придем? Пусть друзья посмотрят, какая у вас красота во дворе»! Можно сказать, ходят экскурсии. Соседние деревни, Россия, Австралия, США — о необычном подворье узнают все больше и больше людей.

— Однажды сосед привел к нам своего гостя из Австралии, — провожая нас к машине, рассказывает Ирина. — Ему очень понравилось у нас. Переводчик помогал нам понимать друг друга. Уходя, этот автралиец, незнакомый мне можно сказать человек, берет мои руки, целует их и говорит что-то на своем языке. А переводчик поясняет, что он отдал дань рукам труженицы.





Ирина Сотникова всегда говорит своим родным, что это не ее личный дом, а дом родительский. Ирина и Владимир благодарны своим родным за то, что они помогают поддерживать родительский дом в образцовом порядке, ведь пока живет дом — живет Родина.

Надежда МОЛЧАНОВА.

Фото автора.