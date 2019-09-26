Победная встреча

В минувшую субботу, 21 сентября, прошли матчи 21-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд первой лиги. На стадионе «Озерный» футбольный клуб «Смолевичи» встретился с пинской «Волной».

Это была восьмая встреча соперников. До сих пор «Волне» не удавалось побеждать: две ничьи и пять поражений, разница мячей 5-12. В Смолевичах команды играли трижды – дважды победили хозяева (3-1, 3-2), а один матч завершился вничью (1-1).

Состав ФК «Смолевичи»: Иван Василенок, Артем Гомелько, Эдуард Жевнеров, Анатолий Макаров, Владислав Мухамедов, Дмитрий Бородин, Евгений Барсуков, Алексей Бутаревич, Илья Ращеня, Игорь Заяц, Алексей Вакулич, Сергей Левицкий, Дмитрий Гомза, Андрей Михальчук, Александр Джигеро, Артем Федянин, Станислав Клещук, Евгений Шидловский.

Осенним выдался матч, но это не помешало нашему Евгению Барсукову на 51-й минуте реализовать гол в ворота соперника. К сожалению, вторую игру подряд «Смолевичам» не удается реализовать пенальти, эта возможность была на 55-й минуте у Дмитрия Бородина. Однако на общий исход игры это не повлияло, и «Смолевичи» одержали победу над «Волной» со счетом 2-1.

– Было тяжеловато перестроиться на такой по-настоящему осенний футбол, поле было немного жесткое, – комментирует полузащитник ФК «Смолевичи» Александр Джигеро. – Всегда надо стараться доводить игру до победы, нам для этого не хватало второго гола. Поэтому и играли немного напряженно.

«Смолевичи» по прежнему возглавляют турнирную таблицу.

Корр. «КС».



