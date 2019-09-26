Проблема пьянства и алкоголизма продолжает оставаться одной из самых социально значимых и актуальных. Это негативное явление причиняет огромный материальный и нравственный ущерб как отдельным гражданам, так и обществу в целом .

По состоянию на 01.09.2019 в Минской области под наркологическим наблюдением находилось 24 540 лиц (или 1717,85 на 100 тыс. населения), страдающих синдромом зависимости от алкоголя (хроническим алкоголизмом), и 17080 лиц (1195,63 на 100 тыс. населения), употребляющих алкоголь с вредными последствиями.

Работа по профилактике пьянства и алкоголизма на территории Минской области проводится в рамках выполнения Плана мероприятий по реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 года № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» в Минской области на 2018-2020 годы, мероприятий подпрограммы 3 «Предупреждение и преодоление пьянства и алкоголизма», Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы. Кроме того, на территории Минской области в 2019 году реализуется План мероприятий по повышению эффективности профилактических мероприятий с гражданами, злоупотребляющими или склонными к злоупотреблению спиртными напитками. Мероприятия по профилактике пьянства и алкоголизма проводятся межведомственно.

Во всех районах Минской области разработаны справочники контактов и видов помощи субъектов профилактики правонарушений и семейного неблагополучия, разработан и внедрен алгоритм межведомственного взаимодействия по работе с гражданами, злоупотребляющими алкоголем, поведение которых в общественных местах, по месту жительства, работы, учебы либо образ жизни дают основание полагать о возможности совершения ими правонарушений, проводились и иные мероприятия антиалкогольной направленности.

Проводимая в Минской области профилактическая работа позволила снизить негативные последствия от пьянства и алкоголизма. Так, например, за 8 месяцев 2019 года в связи с улучшением наркологическое наблюдение было прекращено в отношении 1242 человек, страдающих синдромом зависимости от алкоголя (хроническим алкоголизмом) и в отношении 2661 человека, употребляющего алкоголь с вредными последствиями.

Одним из способов профилактики развития вредных последствий от злоупотребления алкоголем является своевременное обращение граждан, употребляющих алкоголь, за наркологической помощью к врачам-специалистам.

В большинстве случаев наркологическая помощь начинается с консультации врача-психиатра-нарколога наркологической службы (врач-нарколог). Любой гражданин может обратиться на консультацию к врачу-наркологу. Первичная консультация врача-нарколога помогает узнать об особенностях вредного употребления алкоголя и других психоактивных веществ, особенностях алкоголизма, наркомании, токсикомании, возможных вариантах помощи;

проанализировать причины проблем, связанных с употреблением алкоголя или других психоактивных веществ;

найти способы избегания рискованного поведения, связанного с употреблением алкоголя или других психоактивных веществ;

разработать конкретный план действий по лечению и минимизации последствий, связанных с употреблением алкоголя или других психоактивных веществ.

Консультацию врача-нарколога можно получить в наркологическом кабинете районной поликлиники или в психоневрологическом диспансере.

Для жителей Минской области наркологическая помощь областного уровня оказывается в учреждении здравоохранения «Минский областной клинический центр «Психиатрия-наркология» (г. Минск, ул. П. Бровки, 7, телефоны для записи на прием: 8-017-331-90-64, vel. 8-029-101-73-73, мтс. 8-029-774-66-59).

Наркологическая помощь может быть оказана анонимно в порядке, установленном законодательством.

Информацию о порядке и условиях оказания наркологической помощи, в том числе анонимно, можно получить по месту жительства в наркологическом кабинете районной поликлиники или в психоневрологическом диспансере.

Корр. «КС».