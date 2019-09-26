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Президент посетил ЗАО "Витекс"

27.09.2019 10:59 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Президент посетил ЗАО "Витекс"

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил в Минске косметическое производство ЗАО "Витекс" и дал высокую оценку развитию компании, которая кроме основной деятельности успешно занимается еще и сельхозпроизводством.

"Это образец того бизнеса, который надо иметь в Беларуси. У него на земле, у него основное производство. В Беларуси именно таким образом надо и действовать. Надо многопрофильное иметь производство. Тем более у нас это можно", - сказал глава государства.

"Нужен результат. Взял убыточное хозяйство - сегодня сам радуется", - добавил президент.

Главе государства доложили о производственной деятельности и перспективах развития ЗАО "Витэкс" и СП "Белита" ООО. Президент ознакомился с процессом производства косметической продукции, ее ассортиментом, пишет БЕЛТА.

ЗАО "Витэкс" и СП "Белита" ООО - первые косметические предприятия в Беларуси. На них создан полный цикл производства косметической продукции - от разработки рецептуры до реализации через собственную товаропроводящую сеть.

Вместе с торговыми домами и региональными представительствами предприятия выступают на косметическом рынке как одна большая сеть. В настоящее время продукция поставляется более чем в 30 стран ближнего и дальнего зарубежья, среди которых Германия, Польша, Великобритания, Греция, Болгария, Словакия, Италия, Кипр, Чехия, Сербия, страны Балтии. В 2018 году освоены новые рынки: Канада, Пакистан, Бахрейн. В текущем году появились новые регионы, где впервые была представлена продукция "Витэкс": Вьетнам, Палестина, Афганистан. Ведутся переговоры с Турцией, Нигерией, Коста-Рикой.

Экспорт составляет 59% в общем объеме поставок. Торговая сеть насчитывает более 600 магазинов, отделов и секций. Предприятия предлагают потребителям более 2 тыс. видов косметической продукции.

В 2004 году ЗАО "Витэкс" стало собственником убыточного хозяйства в Узденском районе, и на его базе был создан сельскохозяйственный филиал предприятия. В настоящее время СХК ЗАО "Витэкс" является одним из лидеров среди хозяйств всей Минской области. По различным показателям молочной продуктивности хозяйство неоднократно признавалось лучшим в Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил в Минске косметическое производство ЗАО "Витекс" и дал высокую оценку развитию компании, которая кроме основной...
 
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