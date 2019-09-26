ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стали известны регионы, в которых проходит тестирование «суверенного интернета»

27.09.2019 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Хотимска

Вслед за первыми новостями о начале тестирования работы «суверенного интернета» стала известна и «география» испытаний, — сообщает издание «РБК». Кроме того, в сети появились первые сведения о модели используемого оборудования и особенностях его работы.

Стали известны регионы, в которых проходит тестирование «суверенного интернета»

По данным источника, оборудование уже установлено в Екатеринбурге и продолжает устанавливаться в сетях крупнейших операторов связи Уральского федерального округа, включая Челябинск, Магнитогорск и Тюмень, где ранее планировалось испытание нового метода блокировки Telegram. Сообщается, что на линиях операторов связи устанавливаются системы фильтрации трафика Deep Packet Inspection (DPI). В пилотном проекте участвуют все крупные провайдеры региона: «Ростелеком», «МТС», «МегаФон», «ВымпелКом», «ЭР-Телеком Холдинг» и «Екатеринбург-2000».

«Тестирование проводится в основном на сетях фиксированной связи, то есть затрагивает пользователей домашнего интернета. Подвижную связь, то есть мобильный интернет, пока не особо трогают», — отметил один из собеседников РБК.

Сообщается, что «решение под названием EcoNATDPI позволяет и фильтровать трафик, и решать вопрос с нехваткой IPv4-адресов». Параллельно с DPI, по сведениям «РБК», в сетях операторов тестируется и механизм Bypass — резервный канал для трафика на случай выхода оборудования из строя.

«Это же тестирование — включают, наблюдают, потом выключают. Стараются, чтобы незаметно для пользователей всё это проходило», — приводит издание слова представителя одной из компаний, участвующих в проекте.

Стали известны регионы, в которых проходит тестирование «суверенного интернета»

Куратором оборудования, необходимого для исполнения закона «о суверенном интернете» источник называет компанию «Данные — центр обработки и автоматизации». Реализация пилотного проекта финансируется за счёт средств ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) — как утверждает «РБК», до конца 2019-го ожидается полное покрытие системами DPI всего Уральского федерального округа.

По информации издания со ссылкой на данные сайта«ГосЗатраты», в феврале 2019-го ГРЧЦ были одобрены субсидии на сумму 16,5 миллиарда рублей и уже выделено более 3 миллиардов рублей на блокировку запрещённых веб-сайтов из реестра Роскомнадзора. Представители регулятора от комментариев журналистам отказались.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вслед за первыми новостями о начале тестирования работы «суверенного интернета» стала известна и «география» испытаний, — сообщает издание «РБК». Кроме того, в...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Умный» текстиль: в Беларуси используют ткани из нанонитей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика