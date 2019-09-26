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Стали известны регионы, в которых проходит тестирование «суверенного интернета»
27.09.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Вслед за первыми новостями о начале тестирования работы «суверенного интернета» стала известна и «география» испытаний, — сообщает издание «РБК». Кроме того, в сети появились первые сведения о модели используемого оборудования и особенностях его работы.
По данным источника, оборудование уже установлено в Екатеринбурге и продолжает устанавливаться в сетях крупнейших операторов связи Уральского федерального округа, включая Челябинск, Магнитогорск и Тюмень, где ранее планировалось испытание нового метода блокировки Telegram. Сообщается, что на линиях операторов связи устанавливаются системы фильтрации трафика Deep Packet Inspection (DPI). В пилотном проекте участвуют все крупные провайдеры региона: «Ростелеком», «МТС», «МегаФон», «ВымпелКом», «ЭР-Телеком Холдинг» и «Екатеринбург-2000».
Сообщается, что «решение под названием EcoNATDPI позволяет и фильтровать трафик, и решать вопрос с нехваткой IPv4-адресов». Параллельно с DPI, по сведениям «РБК», в сетях операторов тестируется и механизм Bypass — резервный канал для трафика на случай выхода оборудования из строя.
Куратором оборудования, необходимого для исполнения закона «о суверенном интернете» источник называет компанию «Данные — центр обработки и автоматизации». Реализация пилотного проекта финансируется за счёт средств ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) — как утверждает «РБК», до конца 2019-го ожидается полное покрытие системами DPI всего Уральского федерального округа.
По информации издания со ссылкой на данные сайта«ГосЗатраты», в феврале 2019-го ГРЧЦ были одобрены субсидии на сумму 16,5 миллиарда рублей и уже выделено более 3 миллиардов рублей на блокировку запрещённых веб-сайтов из реестра Роскомнадзора. Представители регулятора от комментариев журналистам отказались.
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Вслед за первыми новостями о начале тестирования работы «суверенного интернета» стала известна и «география» испытаний, — сообщает издание «РБК». Кроме того, в...
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