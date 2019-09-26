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NASA показало, как чёрная дыра «пожирает» звезду

27.09.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Вслед за визуализацией «дизайна» чёрной дыры аэрокосмическое агентство NASA опубликовало новую, не менее захватывающую анимацию её деятельности — поглощения звезды, подобравшейся слишком близко к «космической воронке». В ходе миссии TESS космический телескоп зафиксировал процесс разрушения, который затем был дополнен земными обсерваториями и представлен в формате видеоролика.

Масштабное событие, зафиксированное под кодовым номером ASASSN-19bt, произошло в конце января 2019-го. Когда звезда приблизилась к чёрной дыре, она начала разрушаться под воздействием гравитации, превратившись в газовое кольцо, которое вскоре было поглощено «воронкой» космического объекта. Учёные отмечают, что по земным меркам подобные явления в наблюдаемой части Вселенной происходят крайне редко — с периодичностью от 10 до 100 тысяч лет.

На сбор данных для создания визуализации «пожирания» звезды у астрономов ушло несколько недель. За происходящим они наблюдали с помощью наземных телескопов в обсерватории Лас-Кумбрес Европейского космического агентства. По предварительным расчётам, масса чёрной дыры превышает солнечную примерно в шесть миллионов раз.

 
 
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Вслед за визуализацией «дизайна» чёрной дыры аэрокосмическое агентство NASA опубликовало новую, не менее захватывающую анимацию её деятельности — поглощения...
 
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