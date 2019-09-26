Жителей Беседовичи приглашают на ярмарку безопасности

Источник материала: Новости Хотимска

1 октября в аг. Беседовичи будет отмечаться международный день пожилых людей. Работниками Хотимского РОЧС будет организовано масштабное мероприятие под названием «Ярмарка безопасности» в рамках акции «Молодёжь за безопасность».

Местным жителям напомнят об основных требованиях пожарной безопасности, а также предоставят возможность принять участие в различных тематических площадках. Ну и конечно же продемонстрируют пожарно-аварийно спасательную технику.

Приглашаем всех желающих!

Владислав СОЛОВЬЕВ,

Инспектор СПиВО Хотимского РОЧС