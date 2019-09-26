|
Жителей Беседовичи приглашают на ярмарку безопасности
27.09.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
1 октября в аг. Беседовичи будет отмечаться международный день пожилых людей. Работниками Хотимского РОЧС будет организовано масштабное мероприятие под названием «Ярмарка безопасности» в рамках акции «Молодёжь за безопасность».
Местным жителям напомнят об основных требованиях пожарной безопасности, а также предоставят возможность принять участие в различных тематических площадках. Ну и конечно же продемонстрируют пожарно-аварийно спасательную технику.
Приглашаем всех желающих!
Владислав СОЛОВЬЕВ,
Инспектор СПиВО Хотимского РОЧС
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1 октября в аг. Беседовичи будет отмечаться международный день пожилых людей. Работниками Хотимского РОЧС будет организовано масштабное мероприятие под названием...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)