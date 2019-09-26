|
Государственная инспекция по маломерным судам предупреждает судовладельцев!
27.09.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Напоминаем, что в осенний период надо быть особенно внимательными и соблюдать элементарные правила поведения на воде, чтобы избежать несчастных случаев. Осенью температура воды составляет всего 6-10 градусов, если человек вдруг окажется в воде, намокшая одежда тут же потянет его вниз, а холодная вода будет сковывать движения. Во время отдыха на берегу с маленькими детьми, будьте особенно бдительными и не оставляйте их у воды без присмотра.
В целях обеспечения безопасности на маломерных судах запрещается:
— плавание на маломерном судне в нетрезвом состоянии;
— плавание без спасательных жилетов;
— плавание на неисправном судне;
— перегружать судно;
— буксировка судна с пассажирами на борту;
— во время движения пересаживаться с одного судна на другое, сидеть на бортах судна и раскачивать судно, вставать во весь рост и передвигаться по судну во время движения;
В случае чрезвычайного происшествия звонить по телефону «101» или «112».
Адысев А.А.
государственный инспектор Могилевского участка ГИМС
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Напоминаем, что в осенний период надо быть особенно внимательными и соблюдать элементарные правила поведения на воде, чтобы избежать несчастных случаев. Осенью...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)