Государственная инспекция по маломерным судам предупреждает судовладельцев!

Источник материала: Новости Хотимска

Напоминаем, что в осенний период надо быть особенно внимательными и соблюдать элементарные правила поведения на воде, чтобы избежать несчастных случаев. Осенью температура воды составляет всего 6-10 градусов, если человек вдруг окажется в воде, намокшая одежда тут же потянет его вниз, а холодная вода будет сковывать движения. Во время отдыха на берегу с маленькими детьми, будьте особенно бдительными и не оставляйте их у воды без присмотра.

В целях обеспечения безопасности на маломерных судах запрещается:

— плавание на маломерном судне в нетрезвом состоянии;

— плавание без спасательных жилетов;

— плавание на неисправном судне;

— перегружать судно;

— буксировка судна с пассажирами на борту;

— во время движения пересаживаться с одного судна на другое, сидеть на бортах судна и раскачивать судно, вставать во весь рост и передвигаться по судну во время движения;

В случае чрезвычайного происшествия звонить по телефону «101» или «112».

Адысев А.А.

государственный инспектор Могилевского участка ГИМС