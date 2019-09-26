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Государственная инспекция по маломерным судам предупреждает судовладельцев!

27.09.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Напоминаем, что в осенний период надо быть особенно внимательными и соблюдать элементарные правила поведения на воде, чтобы избежать несчастных случаев. Осенью температура воды составляет всего 6-10 градусов, если человек вдруг окажется в воде, намокшая одежда тут же потянет его вниз, а холодная вода будет сковывать движения. Во время отдыха на берегу с маленькими детьми, будьте особенно бдительными и не оставляйте их у воды без присмотра.

В целях обеспечения безопасности на маломерных судах запрещается:

— плавание на маломерном судне в нетрезвом состоянии;

— плавание без спасательных жилетов;

— плавание на неисправном судне;

— перегружать судно;

— буксировка судна с пассажирами на борту;

— во время движения пересаживаться с одного судна на другое, сидеть на бортах судна и  раскачивать судно, вставать во весь рост и передвигаться по судну во время движения;

В случае чрезвычайного происшествия звонить по телефону «101» или «112».

Адысев А.А.

государственный инспектор Могилевского участка ГИМС

 
 
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Напоминаем, что в осенний период надо быть особенно внимательными и соблюдать элементарные правила поведения на воде, чтобы избежать несчастных случаев. Осенью...
 
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