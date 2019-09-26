ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мотоциклист погиб в ДТП с легковушкой в Минске

27.09.2019 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Хотимска

Мотоциклист погиб сегодня в Минске в ДТП с легковушкой. Такую информацию опубликовала пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

По предварительной информации, ДТП произошло в 21.20. «Водитель мотоцикла — минчанин 1996 года рождения, двигался по местному проезду параллельно внутреннему кольцу МКАД со стороны ул.Карвата в направлении ГСПК «Степянка-16». Навстречу ему ехал автомобиль «Хонда Цивик». При повороте налево в сторону ул.Липковская водитель авто не уступил дорогу мотоциклисту. В результате столкновения мотоциклист скончался на месте происшествия, водитель автомобиля не пострадал», — рассказала Ольга Чемоданова.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи и специалисты Государственного комитета судебных экспертиз по Минску. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мотоциклист погиб сегодня в Минске в ДТП с легковушкой. Такую информацию опубликовала пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в Telegram-канале, сообщает БЕЛТА....
 
Новости дня
Новости разные
 
«Умный» текстиль: в Беларуси используют ткани из нанонитей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика