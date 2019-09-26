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Мотоциклист погиб в ДТП с легковушкой в Минске
27.09.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Мотоциклист погиб сегодня в Минске в ДТП с легковушкой. Такую информацию опубликовала пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.
По предварительной информации, ДТП произошло в 21.20. «Водитель мотоцикла — минчанин 1996 года рождения, двигался по местному проезду параллельно внутреннему кольцу МКАД со стороны ул.Карвата в направлении ГСПК «Степянка-16». Навстречу ему ехал автомобиль «Хонда Цивик». При повороте налево в сторону ул.Липковская водитель авто не уступил дорогу мотоциклисту. В результате столкновения мотоциклист скончался на месте происшествия, водитель автомобиля не пострадал», — рассказала Ольга Чемоданова.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи и специалисты Государственного комитета судебных экспертиз по Минску. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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Мотоциклист погиб сегодня в Минске в ДТП с легковушкой. Такую информацию опубликовала пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в Telegram-канале, сообщает БЕЛТА....
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