Мотоциклист погиб в ДТП с легковушкой в Минске

Источник материала: Новости Хотимска

Мотоциклист погиб сегодня в Минске в ДТП с легковушкой. Такую информацию опубликовала пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

По предварительной информации, ДТП произошло в 21.20. «Водитель мотоцикла — минчанин 1996 года рождения, двигался по местному проезду параллельно внутреннему кольцу МКАД со стороны ул.Карвата в направлении ГСПК «Степянка-16». Навстречу ему ехал автомобиль «Хонда Цивик». При повороте налево в сторону ул.Липковская водитель авто не уступил дорогу мотоциклисту. В результате столкновения мотоциклист скончался на месте происшествия, водитель автомобиля не пострадал», — рассказала Ольга Чемоданова.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи и специалисты Государственного комитета судебных экспертиз по Минску. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.