Осень просит цены сбросить!

Источник материала: Слуцк Город





Слышали? Белювелирторг выполняет главное осеннее пожелание ! С 16 по 30 сентября в ювелирном магазине «БИРЮЗА» (г. Слуцк, ул. Ленина, 197) запредельно низкие цены на ювелирные украшения!

Новые красочные коллекции ювелирных изделий для настоящей «золотой» осени! Невероятный выбор серебряных украшений и швейцарских часов! И все это по СПЕЦИАЛЬНОЙ осенней цене!

Выгодные осенние покупки вскружат голову каждому ценителю украшений:

На украшения из золота — скидки 45%*

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ на золотые цепи, браслеты, колье и подвески ювелирного бренда "Кристалл" — ЦЕНЫ ПОПОЛАМ!

На серебряные украшения — скидки до 70%*

На швейцарские часы и часы бренда Lee Cooper — скидка 25%*

Дополнительная скидка ВСЕМ именинникам сентября до 7%

до 7% Беспроигрышная лотерея: Поймай свою скидку — до 5% и прибавляй ее к покупке!

Специальная осенняя рассрочка до 20 месяцев:

на ювелирные украшения — скидка 35%,

на золотые цепи, браслеты, колье и подвески ювелирного бренда «Кристалл» — скидка 40%,

именинникам сентября — дополнительная скидка 3%.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ бонусы от суммы чека (после предоставления всех скидок):

на сумму чека от 500 до 999,99 руб — скидка 2%

на сумму чека от 1 000 до 1 999,99 руб — скидка 3%

на сумму чека от 2 000 до 2 999,99 руб — скидка 4%

на сумму чека от 3 000 руб и выше — скидка 5%

Если уж осень просит, значит, все будет! Будет в Белювелирторг!

*С учетом дисконтной карты

Приглашаем вас в магазин «БИРЮЗА» в Слуцке! Выгодные драгоценные покупки и море ярких осенних эмоций ждут вас по адресу: ул. Ленина, 197!

ОАО «Белювелирторг», УНП 100129348