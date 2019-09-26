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Осень просит цены сбросить!

27.09.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Осень просит цены сбросить!

Слышали? Белювелирторг выполняет главное осеннее пожелание! С 16 по 30 сентября в ювелирном магазине «БИРЮЗА» (г. Слуцк, ул. Ленина, 197) запредельно низкие цены на ювелирные украшения!

Новые красочные коллекции ювелирных изделий для настоящей «золотой» осени! Невероятный выбор серебряных украшений и швейцарских часов! И все это по СПЕЦИАЛЬНОЙ осенней цене!

Выгодные осенние покупки вскружат голову каждому ценителю украшений:

  • На украшения из золота — скидки 45%*
  • СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ на золотые цепи, браслеты, колье и подвески ювелирного бренда "Кристалл" — ЦЕНЫ ПОПОЛАМ!
  • На серебряные украшения — скидки до 70%*
  • На швейцарские часы и часы бренда Lee Cooper — скидка 25%*
  • Дополнительная скидка ВСЕМ именинникам сентября до 7%
  • Беспроигрышная лотерея: Поймай свою скидку — до 5% и прибавляй ее к покупке!

Специальная осенняя рассрочка до 20 месяцев:

  • на ювелирные украшения — скидка 35%,
  • на золотые цепи, браслеты, колье и подвески ювелирного бренда «Кристалл» — скидка 40%,
  • именинникам сентября — дополнительная скидка 3%.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ бонусы от суммы чека (после предоставления всех скидок):

  • на сумму чека от 500 до 999,99 руб — скидка 2%
  • на сумму чека от 1 000 до 1 999,99 руб — скидка 3%
  • на сумму чека от 2 000 до 2 999,99 руб — скидка 4%
  • на сумму чека от 3 000 руб и выше — скидка 5%

Если уж осень просит, значит, все будет! Будет в Белювелирторг!

*С учетом дисконтной карты

Приглашаем вас в магазин «БИРЮЗА» в Слуцке! Выгодные драгоценные покупки и море ярких осенних эмоций ждут вас по адресу: ул. Ленина, 197!

ОАО «Белювелирторг», УНП 100129348

 
 
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С 16 по 30 сентября в ювелирном магазине «БИРЮЗА» (г. Слуцк, ул. Ленина, 197) запредельно низкие цены на ювелирные украшения!
 
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