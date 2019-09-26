|
Осень просит цены сбросить!
27.09.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Слышали? Белювелирторг выполняет
Новые красочные коллекции ювелирных изделий для настоящей «золотой» осени! Невероятный выбор серебряных украшений и швейцарских часов! И все это по СПЕЦИАЛЬНОЙ осенней цене!
Выгодные осенние покупки вскружат голову каждому ценителю украшений:
Специальная осенняя рассрочка до 20 месяцев:
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ бонусы от суммы чека (после предоставления всех скидок):
Если уж осень просит, значит, все будет! Будет в Белювелирторг!
*С учетом дисконтной карты
Приглашаем вас в магазин «БИРЮЗА» в Слуцке! Выгодные драгоценные покупки и море ярких осенних эмоций ждут вас по адресу: ул. Ленина, 197!
ОАО «Белювелирторг», УНП 100129348
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 16 по 30 сентября в ювелирном магазине «БИРЮЗА» (г. Слуцк, ул. Ленина, 197) запредельно низкие цены на ювелирные украшения!
|
Свежие газеты
Архив (Разное)