Большой элитный комплекс: владелец «А-100» Александр Центер рассказал, что построят в самом центре Минска

Источник материала: KYKY

Владелец «А-100» Александр Центер побеседовал с naviny.by и рассказал , что начнут строить прямо в центре Минска уже в следующем году, а закончат через пять-шесть лет.

Место

«А-100» принадлежит участок площадью в 6,7 гектара возле площади Победы, где раньше располагалось троллейбусное депо. Компания купила его в прошлом году за 8,8 миллиона долларов. Это квартал в границах проспектов Независимости и Машерова и улиц Красной и Киселева. Здесь появится жилой комплекс: 29 домов (581 квартира) не выше шести этажей.

Идея

Со слов Центера, Мингорисполком установил жесткие условия по застройке. Компания намерена сохранить историческую среду места, а также учесть интересы архитекторов, которые хотят, чтобы в Минске появились заметные, значимые, привлекательные здания. «Это такая работа, где нужно решить уравнение со множеством неизвестных. И практически сегодня мы это задачу решили», — заявил Александр.





Деньги

К работам планируют приступить в 2020 году. Но вот само жилье для покупателей обойдется недешево (точную цену мы узнаем в следующем году). Центер надеется, что к тому времени, когда квартиры выставят на продажу, кредиты станут более доступными — и проблем не возникнет.

Наполнение

Планировочно комплекс разделят на две неравные части пешеходной улицей. В середине улицы будут общественная площадь с входами в торговую зону, ресторан и КПП. Рядом появятся объекты мелкой торговли, кафе, булочные-кондитерские, винный бар, ресторан, офисный центр. Ближе к проспекту Машерова разместятся ритейл, физкультурно-оздоровительный центр с бассейном и спортивными залами, выставочное пространство.

На территории также предусмотрели детские игровые, спортивные площадки, прогулочные велосипедные дорожки, а также общественные помещения (зал собраний, зал для фитнеса и аэробики, кружковые помещения) и детский сад на 60 детей.