ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Люди имеют право на помощь». В Италии разрешили эвтаназию

27.09.2019 09:55 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Итальянский Конституционный суд разрешил эвтаназию: отныне в Италии помощь в уходе из жизни человеку, который испытывает невыносимые страдания, — не преступление. Об этом сообщает BBC.

Поводом стало громкое дело о смерти итальянского диджея Фабиано Антониани. Почти пять лет назад мужчина попал в автокатастрофу, из-за чего полностью потерял зрение и больше не мог самостоятельно дышать и принимать пищу, а также утратил подвижность рук и ног.

В итальянской клинике Антониани в эвтаназии категорически отказали. Но мужчина все же прошел эту процедуру в швейцарской клинике в 2017 году. Он умер в возрасте 40 лет. Девушка Фабиано полностью поддержала решение своего партнера: «Его тело превратилось в клетку. Он жил в этой тюрьме два года и девять месяцев. Если человек в таком состоянии хочет умереть дома, то я считаю, что запрещать ему это сделать крайне нечестно».

На протяжении всего процесса эвтаназии Фабиано сопровождал приятель Марко Каппато, активист и сторонник добровольного умерщвления. Когда Марко вернулся назад в Италию, на него подали в суд — в ответ Каппато попросил Конституционный суд прояснить законы об эвтаназии.

Суд постановил легализовать эвтаназию, но в исключительных случаях: например, если пациент находится в крайне тяжелом неизлечимом состоянии, которое причиняет ему невыносимые физические и психологические страдания. Каппато подозревали в подстрекательстве к самоубийству: ему грозило 12 лет колонии, но теперь Марко, скорее всего, оправдают.  «Люди в тяжелом положении [как Фабиано] имеют право на помощь», — написал активист в Twitter.

Читайте по теме: В Бельгии провели эвтаназию 9 и 11-летнему мальчикам по их просьбе

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Итальянский Конституционный суд разрешил эвтаназию: отныне в Италии помощь в уходе из жизни человеку, который испытывает невыносимые страдания, — не...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые предположили, что девятая планета Солнечной системы на самом деле черная дыра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика