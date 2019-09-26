«Люди имеют право на помощь». В Италии разрешили эвтаназию

Источник материала: KYKY

Итальянский Конституционный суд разрешил эвтаназию: отныне в Италии помощь в уходе из жизни человеку, который испытывает невыносимые страдания, — не преступление. Об этом сообщает BBC.

Поводом стало громкое дело о смерти итальянского диджея Фабиано Антониани. Почти пять лет назад мужчина попал в автокатастрофу, из-за чего полностью потерял зрение и больше не мог самостоятельно дышать и принимать пищу, а также утратил подвижность рук и ног.

В итальянской клинике Антониани в эвтаназии категорически отказали. Но мужчина все же прошел эту процедуру в швейцарской клинике в 2017 году. Он умер в возрасте 40 лет. Девушка Фабиано полностью поддержала решение своего партнера: «Его тело превратилось в клетку. Он жил в этой тюрьме два года и девять месяцев. Если человек в таком состоянии хочет умереть дома, то я считаю, что запрещать ему это сделать крайне нечестно».

На протяжении всего процесса эвтаназии Фабиано сопровождал приятель Марко Каппато, активист и сторонник добровольного умерщвления. Когда Марко вернулся назад в Италию, на него подали в суд — в ответ Каппато попросил Конституционный суд прояснить законы об эвтаназии.

Суд постановил легализовать эвтаназию, но в исключительных случаях: например, если пациент находится в крайне тяжелом неизлечимом состоянии, которое причиняет ему невыносимые физические и психологические страдания. Каппато подозревали в подстрекательстве к самоубийству: ему грозило 12 лет колонии, но теперь Марко, скорее всего, оправдают. «Люди в тяжелом положении [как Фабиано] имеют право на помощь», — написал активист в Twitter.

Fabo mi ha chiesto di accompagnarlo in Svizzera. Ho detto di sì. #fabolibero pic.twitter.com/Li51ySi4Mc — Marco Cappato (@marcocappato) February 26, 2017