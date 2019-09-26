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Почти 150 дельфинов погибли, выбросившись на берег

27.09.2019 11:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Кабо-Верде. На один из пляжей Кабо-Верде выбросились десятки дельфинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 150 дельфинов погибли, выбросившись на берег

Командам спасателей, прибывшим к месту происшествия, удалось отправить несколько морских млекопитающих обратно в океан, однако большинство из них погибли. Специалисты насчитали без малого 150 умерших животных.

Дельфины и киты нередко погибают на мелководье. Они могут оказаться на берегу по многим причинам, например, из-за болезни, навигационной ошибки, быстрого отлива или преследования хищников.

Почти 150 дельфинов погибли, выбросившись на берег

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Новости Кабо-Верде. На один из пляжей Кабо-Верде выбросились десятки дельфинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Командам спасателей, прибывшим к...
 
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