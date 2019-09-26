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Почти 150 дельфинов погибли, выбросившись на берег
Источник материала: СТВ
Новости Кабо-Верде. На один из пляжей Кабо-Верде выбросились десятки дельфинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Командам спасателей, прибывшим к месту происшествия, удалось отправить несколько морских млекопитающих обратно в океан, однако большинство из них погибли. Специалисты насчитали без малого 150 умерших животных.
Дельфины и киты нередко погибают на мелководье. Они могут оказаться на берегу по многим причинам, например, из-за болезни, навигационной ошибки, быстрого отлива или преследования хищников.
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Новости Кабо-Верде. На один из пляжей Кабо-Верде выбросились десятки дельфинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Командам спасателей, прибывшим к...
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