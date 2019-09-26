|
В Червенском районе Mazda насмерть сбила велосипедиста
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Червенском районе на трассе М4 Mazda насмерть сбила велосипедиста.
По
Мужчина, который управлял велосипедом, не был обозначен световозвращающими элементами, его транспортное средство не было оборудовано фонарями. Велосипедист получил тяжелые травмы и скончался на месте ДТП.
Водитель легковушки и ее пассажиры не пострадали. Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия и личность погибшего.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Червенском районе на трассе М4 Mazda насмерть сбила велосипедиста. По информации МВД Беларуси, примерно в восемь часов вечера 26 сентября 29-летний...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)