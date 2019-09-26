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Белорус Андрей Арямнов завоевал серебро на ЧМ по тяжёлой атлетике

27.09.2019 11:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Андрей Арямнов стал серебряным призером чемпионата мира по тяжелой атлетике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир проходит в Таиланде. По сумме двоеборья Арямнов набрал 426 килограммов. Это второе место и большая серебряная медаль.

Белорус Андрей Арямнов завоевал серебро на ЧМ по тяжёлой атлетике

27 сентября на помост выйдет еще один наш представитель. В весовой категории свыше 109 килограммов будем болеть за Андрея Зезюлина. Отметим, что в копилке нашей сборной уже семь медалей.

Белорус Евгений Тихонцов выиграл золото ЧМ по тяжёлой атлетике

Люди в материале: Андрей Арямнов
 
 
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Новости Беларуси. Андрей Арямнов стал серебряным призером чемпионата мира по тяжелой атлетике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир проходит в Таиланде. По...
 
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