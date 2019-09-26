Белорус Андрей Арямнов завоевал серебро на ЧМ по тяжёлой атлетике

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Андрей Арямнов стал серебряным призером чемпионата мира по тяжелой атлетике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир проходит в Таиланде. По сумме двоеборья Арямнов набрал 426 килограммов. Это второе место и большая серебряная медаль.





27 сентября на помост выйдет еще один наш представитель. В весовой категории свыше 109 килограммов будем болеть за Андрея Зезюлина. Отметим, что в копилке нашей сборной уже семь медалей.