В салоне было 27 детей: в Канаде столкнулись школьный автобус и автодом

Источник материала: СТВ

Новости Канады. Школьный автобус и автодом столкнулись в Канаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ДТП произошло в провинции Новая Шотландия на юго-востоке страны.

Водитель дома на колесах проигнорировал знак «стоп» и врезался в автобус. В момент ЧП в нем находились 27 детей. Трое из них получили травмы и были госпитализированы. Пожилому мужчине, который нарушил правила, предъявлены обвинения.



















