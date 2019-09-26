ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В салоне было 27 детей: в Канаде столкнулись школьный автобус и автодом

27.09.2019 11:17 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Канады. Школьный автобус и автодом столкнулись в Канаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ДТП произошло в провинции Новая Шотландия на юго-востоке страны.

Водитель дома на колесах проигнорировал знак «стоп» и врезался в автобус. В момент ЧП в нем находились 27 детей. Трое из них получили травмы и были госпитализированы. Пожилому мужчине, который нарушил правила, предъявлены обвинения.

В салоне было 27 детей: в Канаде столкнулись школьный автобус и автодом

В салоне было 27 детей: в Канаде столкнулись школьный автобус и автодом

В салоне было 27 детей: в Канаде столкнулись школьный автобус и автодом

В салоне было 27 детей: в Канаде столкнулись школьный автобус и автодом

В салоне было 27 детей: в Канаде столкнулись школьный автобус и автодом

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Канады. Школьный автобус и автодом столкнулись в Канаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ДТП произошло в провинции Новая Шотландия на...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Безопасность при 50 км/ч гораздо выше». Начальник ГАИ МВД – о снижении скорости в населенных пунктах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика