|
В салоне было 27 детей: в Канаде столкнулись школьный автобус и автодом
Источник материала: СТВ
Новости Канады. Школьный автобус и автодом столкнулись в Канаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ДТП произошло в провинции Новая Шотландия на юго-востоке страны.
Водитель дома на колесах проигнорировал знак «стоп» и врезался в автобус. В момент ЧП в нем находились 27 детей. Трое из них получили травмы и были госпитализированы. Пожилому мужчине, который нарушил правила, предъявлены обвинения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Канады. Школьный автобус и автодом столкнулись в Канаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ДТП произошло в провинции Новая Шотландия на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)